केडीएमसीच्या कचरा प्रक्रिया केंद्रात पडघ्याच्या कंपनीतील मांसाच्या सडलेल्या अवशेषांचा कचरा
कल्याणमध्ये सडलेल्या मांसाचा कचरा
अनधिकृतरीत्या टाकल्याचा प्रकार उघडकराः नागरिकांचा संताप
कल्याण, ता. १४ (वार्ताहर) : पडघा येथील एका कंपनीतील जनावरांच्या मांसाचे सडलेल्या अवशेषांचा कचरा कल्याण येथे अनधिकृतपणे आणून फेकला जात आहे. हा प्रकार स्थानिकांच्या लक्षात येताच पोलिसांच्या निदर्शनास आणून दिला. पोलिसांनी गाड्या अधिक तपासणीसाठी ताब्यात घेतल्या आहेत.
कल्याण पश्चिमेतील गांधारी येथील ऋतू बिल्डिंग, वेदांत रुग्णालयासमोर एक बोलेरे पीकअप आणि पालिकेतील ब प्रभाग क्षेत्राची कचऱ्याची गाडी घेऊन कंत्राटी वाहन चालक आणि इतर कर्मचारी संशयास्पद हालचाली करताना आढळून आले. पडघा येथून कंपनीतून आलेल्या बोलरो गाडीतून रक्ताचे पाणी पडत होते आणि सडलेल्या मांसाच्या कचऱ्याच्या गोण्या कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या कचऱ्याच्या गाडीत टाकत होते.
हा प्रकार स्थानिकांनी नागरिकांनी पाहून विचारपूस केली असता कंपनीतून म्हणजेच पडघा येथून दररोज ही बोलेरो गाडी कल्याण गांधारी येथे येऊन पलिकेच्या गाडीत रिकामी केली जाते. पालिकेचे कर्मचारी हे प्राण्यांच्या सडलेले मांसाचे तुकडे कल्याणमधील उंबर्डे आणि गणेश घाट डम्पिंग येथे फेकतात, असे समजले. घटनेची माहिती मिळताच भाजपाचे पदाधिकारी संजय कारभारी, शिवसेना ठाकरे गटाचे वंडार कारभारी, पोलिस पाटील वासुदेव पाटील यांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधितांना जाब विचारला.
गाडी पोलिसांच्या ताब्यात
या गाडीत गोमांस असल्याचा संशय नागरिकांनी व्यक्त केला असता या गाडीची संपूर्ण तपासणी करण्यासाठी उंबर्डे डंपिंग येथे रिकामी करण्यात आली व तपासणी केल्यानंतर पोलिसांनी पुढील तपासासाठी ही गाडी ताब्यात घेतली. पडघ्याच्या या गाडीतील चालकाच्या संपर्कात नगरपालिकेतील कचऱ्याच्या गाडीचे चालक वीरेंद्र प्रजापती आणि ब प्रभाग क्षेत्रातील संबंधित विभागातील काही अधिकारी संपर्कात असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणाचा पुढील तपास खडकपाडा पोलिस स्टेशन करीत आहे.
प्रकल्प बंद करण्याची मागणी
तर, पालिकेच्या या कचरा प्रक्रिया केंद्राला स्थानिकांचा आधीपासूनच विरोध होता. असे असतांना पालिका हद्दीव्यतिरिक्त बाहेरील कंपन्यांचा कचरा याठिकाणी आणून टाकत असल्याने स्थानिक नागरिक आणि ग्रामस्थांनी हा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी केली आहे.
