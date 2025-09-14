राष्ट्रीय नृत्यगुरु सुजाता जोशी ‘दरुब्रह्म’ पुरस्काराने सन्मानित
राष्ट्रीय नृत्यगुरु सुजाता जोशी ‘दरुब्रह्म’ पुरस्काराने सन्मानित
कल्याण, ता. १४ (वार्ताहर) : कला ही केवळ मनोरंजन नाही, तर ती अध्यात्माकडे नेणारी साधना आहे. याच भावनेने नृत्यकलेत सातत्याने साधना करणाऱ्या सृजन नृत्य संस्था, कल्याणच्या संस्थापिका, संचालिका व नृत्यगुरु सुजाता जोशी यांना अलीकडेच मानाचा ‘दरुब्रह्म’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. जगन्नाथपुरी (ओडिशा) येथे पार पडलेल्या इंडिया थिएटर ऑलिंपियाड आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सवात हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
दरु म्हणजे साधे लाकूड, यातून मूर्ती घडते आणि देवत्व प्रकटतं; तर ब्रह्म म्हणजे परमेश्वराची गूढ व अनंत अभिव्यक्ती. नृत्य आणि संगीत हीच साधना कठोर परिश्रमांना अनंताशी जोडते. त्यामुळे हा पुरस्कार म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर घेतलेली दखल आहे. या स्पर्धेत गट, त्रिकूट, युगलगीत आणि सोलो प्रकारांबरोबरच सब-ज्युनियर, ज्युनियर, सिनियर व ओपन अशा सर्व कॅटेगरींमध्ये कत्थक, भरतनाट्यम् व लोकनृत्य या तिन्ही शैलींमधून सृजन नृत्य संस्थाच्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावला. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, सुजाता जोशी यांच्या कथ्थक सोलो शिव तांडव या प्रभावी सादरीकरणालाही प्रथम क्रमांक मिळाला.
