जनकल्याण स्मार्ट कार्डला मुदतवाढ
जनकल्याण स्मार्ट कार्डला मुदतवाढ
ठाणे, ता.१४ : ठाणे शहराचे जनसेवक आमदार संजय केळकर यांच्या पुढाकाराने महिला विकास परिवार या सामाजिक संस्थेच्यावतीने महिलांना देण्यात आलेल्या जनकल्याण स्मार्ट कार्डला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महिलांना संसाराचा गाडा हाकण्यासाठी या मोफत जनकल्याण डिस्काऊंट कार्डचा हातभार लागत असुन आमदार संजय केळकर यांनी, सर्व दुकानदार व व्यापारी आस्थापनांना कार्डला मुदतवाढ दिल्या बाबतच्या सुचना देण्याचे निर्देश भाजप व्यापारी आघाडीचे मितेश शहा यांना दिले आहेत.
केंद्रासह राज्य सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक योजना सुरू केल्या असून त्याचा लाभ लाखो महिलांना मिळत आहे. ठाण्याचे आमदार संजय केळकर यांनी स्थापन केलेल्या महिला विकास परिवार या संस्थेच्या मार्फत ठाण्यातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येतात. या माध्यमातून शेकडो महिलांना रोजगार मिळत आहे. महिला विकास परिवार या संस्थेच्या माध्यमातून जनकल्याण स्मार्ट कार्ड योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेचा शुभारंभ गतवर्षी ऑगस्ट २०२४ रोजी आमदार संजय केळकर यांच्याहस्ते व मितेश शाह, पंढरीनाथ पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत महिलांना विविध दुकानांतून १५ ते ५० टक्के सूट मिळत आहे. ठाणे शहरातील सुमारे १५ हजार महिलांकडे हे सवलतीचे कार्ड असुन आता या कार्डची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.