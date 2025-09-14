दुर्घटना, बैठका आणि अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट
लाखभर बांधकामे भुईसपाट
वसई-विरार पालिकेची बेकायदा इमारतींवर कारवाई
वसई, ता. १४ (बातमीदार)ः विरार शहरातील एका इमारतीचा भाग कोसळून १७ निष्पाप नागरिकांवा जीव गमवावा लागला, तर नऊ जण जखमी झाले. या घटनेमुळे वसई-विरार शहरातील जवळपास एक लाख ४० हजार ११८ चौरस फूट बेकायदा बांधकामे तीन दिवसांत भुईसपाट करण्यात आली असून, बेकायदा बांधकामांविरोधातील मोहीम पालिकेने तीव्र केली आहे.
वसई-विरार शहरात धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींना पालिका दरवर्षी नोटिसा बजावते. अनेक इमारती रिकाम्या केल्या जातात, मात्र तरीदेखील काही रहिवासी जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करतात. इमारतीला तडे जाणे, सदनिका, इमारतीचे स्लॅब कोसळणे, अशा घटना घडत आहेत, पण विरार दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नाची गंभीरपणे दखल घेत नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कारवाई करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार नालासोपारा प्रगती नगर, दत्त नगर, सितारा बेकरी समोर, गाला नगर, मोरेगाव, गोपचर पाडा प्रत्येकी विरार सहकार नगर, गास टाकीपाडा येथील लाखभर बांधकामे तीन दिवसांत जमीनदोस्त केली आहेत.
-----------------------------------------
मंत्र्यांना उशिराचे शहाणपण
निकृष्ट बांधकाम, दाटीवाटीच्या वस्ती आणि धोकादायक इमारतींमुळे नागरिकांचे रहिवासी संकुलात भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. लेखा परीक्षण करण्याची सूचना देऊन रहिवासी त्याकडे अनेकदा कानाडोळा करतात. महापालिका प्रशासनाने लेखा परीक्षण केले की नाही याची माहिती घेऊन त्यानुसार कारवाई केली पाहिजे, असे मत सुजाण नागरिक व्यक्त करत आहेत, पण दुर्घटनेनंतर बैठकांचे सत्र सुरू झाले असून, पालकमंत्री गणेश नाईक, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री गिरीश महाजन, असे अनेक मंत्री भेटी देत आहेत.
----------------------------------------------
तीन दिवसांच्या कारवाईचा आढावा
दिवस चौरस फूट
१० ऑगस्ट - ४९,११५
११ ऑगस्ट - ७८,०४६
१२ ऑगस्ट - १३,६५०
-------------
पालिकेचे पथक तैनात
इमारती, चाळी बांधण्यासाठी सुरू असलेलले बांधकामे, दोन ते चार मजली उभ्या राहिलेल्या इमारती, वाणिज्य वापरासाठी उभारण्यात येणारे गाळे यासह अनेक अनधिकृत बांधकामे उभारली आहेत. अशा बांधकामांचा वसई-विरार शहर महापालिकेमार्फत विशेष पथक तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक प्रभागाकरिता एक वरिष्ठ लिपिक, चार कनिष्ठ अभियंते नेमण्यात आले आहेत.
-----------
वसई-विरार शहरातील बेकायदा बांधकामे निष्कासित करण्यासाठी प्रभागांनुसार पथक नेमण्यात आले आहेत. त्यानुसार धोकादायक इमारती, अन्य बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत आहे.
- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त
