भारत-पाकिस्तान सामन्याला विरोध
डोंबिवलीत शिवसेना मनसेचे निषेध आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १४ ः दुबईतील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याविरोधात राज्यभरात ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. डोंबिवलीतदेखील ठाकरे गट व मनसेच्या वतीने निषेध आंदोलन करण्यात आले. देशाच्या भावना दुखावल्याचा दावा करत ठाकरे महिला आघाडी आणि मनसेने हातात लाल कुंकूच्या बाटल्या घेत निषेध नोंदवला.
पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक भारतीय पर्यटकांचे निष्पाप जीव गेले असून, डोंबिवलीतील तीन पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याविरोधात ठाकरेंची शिवसेना आक्रमक झाली आहे. शनिवारी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आक्रमक भूमिका मांडली होती. यानंतर रविवारी ठिकठिकाणी ठाकरे गटाकडून आंदोलन करण्यात आले. डोंबिवलीतील ठाकरे गट महिला आघाडीच्या वतीने येथील इंदिरा चौकात माझं कुटुंब माझा देश या घोषवाक्याखाली आंदोलन करण्यात आले. ठाकरे गटासोबतच मनसेचे पदाधिकारीदेखील या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
पाकिस्तानमधून सतत दहशतवादी कारवाया होत असताना अशा देशासोबत क्रीडा संबंध ठेवणे हे शहिदांच्या बलिदानाचा अपमान असल्याचे या आंदोलनातून सांगण्यात आले. या सरकारचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय, शिवसेना आणि मनसे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे तुम आगे बढो, हम तुम्हारे साथ है, अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर कार्यकर्त्यांनी दणाणून सोडला. या आंदोलनाचे नेतृत्व कल्याण जिल्हा महिला संघटिका वैशाली दरेकर-राणे, शहर संघटिका अक्षरा पटेल यांनी केले. कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे, तात्या माने, राहूल भगत, प्रकाश तेलगोटे यांसह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, तर मनसेचे शहर अध्यक्ष राहुल कामत, अरुण जांभळे, प्रेम पाटील, ऋषिकेश गवळी, सरोज भोईर यांसह इतर पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या वेळी शिवसेना महिला आघाडीने जमा केलेल्या सर्व कुंकूच्य बाटल्या एका बॉक्समध्ये टाकून नंतर त्या कुरिअरमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे संघटिका वैशाली दरेकर यांनी सांगितले.
