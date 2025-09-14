गुन्हे मागे घेण्याची ग्रामस्थांची विनंती
गणेश विसर्जन गुन्हे मागे घ्या
ग्रामस्थांची पोलिस प्रशासनाला विनंती
भाईंदर, ता. १४ (बातमीदार) : गणेशोत्सवादरम्यान दीड दिवसाच्या गणपतींचे नैसर्गिक तलावात विसर्जन केल्याबद्दल भाईंदर पश्चिमेकडील राई गावातील ग्रामस्थांवर महापालिकेकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. आता हे गुन्हे मागे घेण्याची विनंती ग्रामस्थांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
नैसर्गिक जलाशयांमधील प्रदूषण थांबविण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच करणे बंधनकारक केले होते. या आदेशानुसार मीरा भाईंदर पालिकेने शहरात ३५ कृत्रिम तलाव बांधले होते, परंतु राई व मोर्वा गावातील रहिवाशांनी कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यास नकार देत मूर्तींचे नैसर्गिक तलावात विसर्जन केले होते. याप्रकरणी महापालिकेकडून ग्रामस्थांवर गुन्हे दाखल केले होते. आता हे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
पुढील विसर्जनाबाबत पालिका, पोलिस प्रशासन व स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यासोबत संयुक्तिक बैठक पार पडल्यानंतर गौरी, गणपती व अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी ग्रामस्थांनी न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतात न करता काहींनी कृत्रिम तलावात, तर काहींनी घरच्या घरीच हौदांमध्ये व प्लॅस्टिकच्या मोठ्या टपांमध्ये केले व कायदा पाळला.
ग्रामस्थ संभ्रमित
महापलिका प्रशासनाकडून जनजागृतीपर प्रयत्न मुर्धा, राई, मोर्वा परिसरातील स्थानिक भूमिपुत्र, ग्रामस्थ तथा गणेशभक्तांपर्यंत पोहोचले नाहीत. प्रशासनाकडून केवळ दोन दिवस आधी तलाव परिसरात फलक लावण्यात आले. दुसरीकडे ग्रामस्थांना विश्वासात न घेताच रात्रीच्या वेळेस कृत्रिम जलाशयांची उभारणी करण्यात आली. अचानक लादण्यात आलेल्या या निर्बंधांमुळे गणेशभक्त, ग्रामस्थ संभ्रमित झाले. आणि
सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन
दीड दिवसाच्या गणेश विसर्जनाच्या वेळेस राई गावामध्ये जनजागृतीअभावी गणेशभक्तांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या व अनावधानाने भावनिक उद्रेक झाला, असे ग्रामस्थांनी म्हटले असून, याप्रकरणी ग्रामस्थांवर जे गुन्हा नोंदविले आहेत, ते मागे घेण्याचे विनंतीपर निवेदन ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना नुकतेच दिले. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली.
