मुंबईत ३८ वे यशस्वी अवयवदान
मुंबईत ३८वे यशस्वी अवयवदान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबईत पुन्हा एकदा अवयवदानातून जीवनदानाची प्रेरणादायी घटना घडली आहे. एका ६६ वर्षीय महिलेने केलेल्या अवयवदानाने दोघांना जीवदान मिळाले आहे. अमिता दोशी (६६) यांचा ११ तारखेला मुलुंड येथे अपघात झाला. त्यांना सुरुवातीला महापालिकेच्या आणि नंतर मुलुंड येथील फोर्टिस रुग्णालयात उपचापरांसाठी दाखल करण्यात आले. मात्र मेंदूला जबरदस्त दुखापत झाल्याने उपचारांदरम्यान त्यांना डॉक्टरांनी शनिवारी मेंदूमृत घोषित केले. त्यांनतर सीए असणारा त्यांचा मुलगा भाविक दोषी यांना अवयवदानाविषयी माहिती देण्यात आली. त्या वेळी त्यांनी कुटुंबीयांतील सदस्यांशी बोलून अवयवदानास संमती दिली. त्यांच्या या अवयवदानामुळे दोन रुग्णांना किडन्या मिळाल्या असून, त्यांना जीवदान मिळाले. तसेच त्यांनी त्वचा, डोळेसुद्धा दान केले. या वर्षी ३८व्या अवयवदानाची नोंद करण्यात आली आहे.
