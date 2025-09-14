महिलांचा गणेशमूर्ती व्यवसायाचा उद्यमशील प्रवास
महिलांचा गणेशमूर्ती व्यवसायाचा उद्यमशील प्रवास
उमेद अभियानामुळे सहा लाख रुपयांची साधली उलाढाल
पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) ः तालुक्यातील महिलांनी आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत गणेशमूर्ती व्यवसायात यशस्वी पाऊल टाकले आहे. उमेद अभियानाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या २२० गणेशमूर्तींना स्थानिक बाजारपेठेत चांगली मागणी मिळाली असून, एकूण सहा लाख ४५ हजार रुपयांची उलाढाल साधली गेली आहे. या यशामुळे महिलांच्या हाताला काम मिळाले, आर्थिक स्थैर्य लाभले आणि सक्षमीकरणाचा ठोस मार्ग खुला झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उपक्रमाला गती मिळाली. महिलांना व्यवसायासाठी फिरता निधी, समुदाय गुंतवणूक निधी तसेच बँकांकडून पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे महिलांना केवळ आर्थिक भांडवलच मिळाले नाही तर आत्मविश्वास आणि नवीन संधीही मिळाल्या. महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या गणेशमूर्तींचे वैशिष्ट्य म्हणजे सुबक रचना, आकर्षक रंगसंगती आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन. या मूर्तींना पनवेल परिसरात चांगली मागणी मिळाली. स्थानिक रहिवाशांनी महिलांच्या या प्रयत्नांना दाद दिली आणि उत्सवासाठी घराघरांत या मूर्तींची खरेदी केली. या उपक्रमामुळे पनवेल तालुक्यातील महिलांनी आपल्या कौशल्याचा उपयोग करून आर्थिक स्वावलंबनाकडे ठोस पाऊल टाकले आहे. पारंपरिक घरगुती जबाबदाऱ्यांबरोबरच महिलांनी उद्योजकतेतही आपला ठसा उमटवला. यामुळे ग्रामीण भागात उद्यमशीलतेची नवी दिशा निर्माण झाली आहे.
..................
आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल
गणेशमूर्ती व्यवसाय महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि उद्यमशीलतेच्या संधी निर्माण करतो. पनवेल तालुक्यातील अधिकाधिक महिलांनी या व्यवसायात सहभागी व्हावे आणि आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी केले. गणेशोत्सव हा महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनाचा महत्त्वाचा भाग असताना, महिलांच्या हाताने घडविलेल्या मूर्तींना लाभलेला प्रतिसाद म्हणजे त्यांच्या परिश्रमांची पावतीच आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.