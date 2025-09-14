बेलापूर जेट्टी परिसरातील पारंपरिक मार्ग बंद
बेलापूर जेट्टी परिसरातील पारंपरिक मार्ग बंद
कंपनीच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांचा संताप; आंदोलनाची चेतावणी
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : बेलापूर सेक्टर-१५ जेट्टी परिसरातील दशक्रिया विधी आणि धार्मिक विधीसाठी असलेला पारंपरिक मार्ग एका खासगी कंपनीने पत्र्याचे कुंपण लावून बंद केल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात नागरिकांच्या भावनांना वाचा फोडण्यासाठी बेलापूर ग्रामस्थांच्या वतीने राम मंदिर सभामंडप येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार मंदा म्हात्रे यांच्यासह स्थानिक मान्यवर, माजी नगरसेवक, पोलिस अधिकारी आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना आमदार मंदा म्हात्रे म्हणाल्या की, दशक्रिया विधी ही प्रत्येक कुटुंबासाठी अतिशय संवेदनशील बाब आहे. अशा विधींच्या वेळी मार्ग अडवणे म्हणजे नागरिकांच्या धार्मिक अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे आहे. विकास हा श्रद्धा आणि परंपरेचा आदर राखूनच व्हायला हवा. नवी मुंबईकरांचा अपमान सहन केला जाणार नाही. जर मार्ग तातडीने खुला केला गेला नाही, तर आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
बैठकीत नागरिकांनीही प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला. दशक्रिया रोखणे म्हणजे मानवी हक्कांचा अपमान आहे, पालक गमावलेल्यांच्या वेदनेवर प्रशासन जखमेवर मीठ चोळत आहे, अशा तीव्र शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. अनेक स्थानिक मान्यवरांनीही आपल्या व्यथा मांडत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध केला. दरम्यान, सहाय्यक पोलिस आयुक्त मयूर भुजबळ, कार्यकारी अभियंता अजित मोहिते, तसेच नवी मुंबई महापालिकेचे अधिकारी यांनी नागरिकांना आश्वासन दिले की, या प्रश्नावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करून आठवडाभरात निर्णय घेतला जाईल. तथापि, हा प्रश्न लवकर मार्गी लागला नाही, तर व्यापक जनआंदोलन छेडले जाईल, अशी भूमिका बैठकीतून स्पष्ट करण्यात आली.
