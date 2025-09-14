पाणीपुरवठ्यास अडथळा आणणाऱ्याविरोधात कारवाईची मागणी
पडघा, ता. १४ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील पडघा ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठ्यास अडथळा आणणाऱ्या अज्ञात व्यक्तीवर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामपंचायतीने पोलिस ठाण्याकडे तक्रारीद्वारे केली आहे.
गावात पाणीपुरवठा करणाऱ्या बसस्थानक परिसरातील जलवाहिनीच्या वॉलमध्ये काही दिवसांपासून दगडी, खडी, रेती, कचरा टाकण्याचे प्रकार सुरू होते. त्यामुळे पाणीपुरवठा कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडण्यात अडचणी येत होत्या. साफसफाई करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला होता. मात्र, शुक्रवारी कर्मचारी वॉल उघडण्यासाठी गेले असता, त्यात अज्ञात व्यक्तीने शौच केल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी पाणीपुरवठा थांबवला व ग्रामपंचायतीकडे तक्रार केली. यानंतर सरपंच रवींद्र विशे यांच्या सहीने अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. नागरिकांना जाणूनबुजून पाण्यापासून वंचित ठेवणाऱ्याविरोधात पोलिस काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
