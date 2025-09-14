ई-पिक पाहणी सर्व्हर कोसळल्याने शेतकरी त्रस्त
पडघा, ता. १४ (बातमीदार) : ई-पिक पाहणी सर्व्हर कोसळल्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी त्रस्त आहेत. तर महसूल अधिकारी त्यांच्या रोषाला बळी पडत आहेत.
जमाबंदी आयुक्त पुणे यांनी सरकारच्या ई-पिक पाहणी प्रणालीला २९ सप्टेंबरपर्यंत शेतकऱ्यांना मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, मुरबाड, भिवंडी, अंबरनाथ आणि शहापूर तालुक्यांमध्ये प्रणाली कोलमडलेली दिसत आहे. ई-पिक पाहणीचे ॲप मोबाईलवर चालत नाही, सर्व्हर सतत अकार्यक्षम राहतो आणि वापरकर्त्यांना गोल गोल फिरते असा त्रास होतो. शेतकरी शेतात जाऊन पिक पाहणी भरू शकत नाहीत. परिणामी, तलाठी, मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदारांवर शेतकऱ्यांकडून नाहक रोष व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, ‘मोबाईलवर पिक पाहणी भरायला गेलो; पण सर्व्हर बंद आहे. स्थानिक तलाठ्यांना कॉल केल्यास मार्गदर्शन मिळते; पण सर्व्हर बंद असेल तर ते काय करू शकतात?’
शेतकऱ्यांची मागणी
ऑनलाइन प्रणाली अकार्यक्षम असल्यास तलाठी किंवा नायब तहसीलदारांच्या लॉगिनद्वारे ऑफलाइन पद्धतीने पिक पाहणी करता यावी. ही समस्या फक्त तांत्रिक नाही तर शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारी आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने सर्व्हर सुधारावा किंवा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी जोरदार मागणी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.