मांसविक्री गोडावूनची तोडफोड
मांसविक्री गोडाऊनची तोडफोड
कळवा, ता. १४ (बातमीदार) : मुंब्र्यात एम. एम. व्हॅली परिसरात एकाने ऑनलाइन चिकनची ऑर्डर केल्यावर त्याला डुकराचे मांसचे पार्सल आल्याने संतप्त जमावाकडून संबंधित गोडाऊनची तोडफोड करण्यात आल्याची घटना शनिवारी (ता. १३) घडली. सुफियान या तरुणाने मुंब्र्यातील नाइसवर्ड या दुकानातून ऑनलाइन ॲपच्या माध्यमातून चिकन मागवले होते, मात्र त्याला डुकराचे मांस पाठविण्यात आल्याचे उघडकीस आले. या वेळी डिलिव्हरी बॉयला जाब विचारण्यासाठी सुफियान व त्याच्या नातेवाइकांनी या कंपनीचे गोडाऊन गाठले. परंतु या वेळी या डिलिव्हरी बॉयला या पार्सलमध्ये काय असल्याचे माहीत नसल्याने येथील जमावाने संबंधित गोडाऊनची मोडतोड केली. त्यामुळे या परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेची माहिती मिळताच मुंब्रा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत या दुकानाच्या व्यवस्थापकाला बोलावून घेतले. त्यावर या व्यवस्थापकाने दिलगिरी व्यक्त करून या पुढे काळजी घेतली जाईल, अशी कबुली दिली. दरम्यान, या कंपनीत २५० तरुण काम करीत असून, त्यांचे हित पाहता ही कंपनी बंद न करता यापुढे काळजी घेण्याची कंपनीला समज दिल्याचे तर अफवांवर विश्वास न ठेवता परिसरात शांतता ठेवण्याचे आवाहन येथील नागरिकांना केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.