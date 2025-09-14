मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर टेम्पोची ट्रकला धडक
मनोर, ता. १४ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर अवंढाणी-बेलपाडा परिसरात शनिवारी (ता. १४) रात्री १२ वाजण्याच्या सुमारास महामार्गावर नादुरुस्त उभ्या ट्रकला दूध वाहतूक करणाऱ्या भरधाव वेगातील टेम्पोने धडक दिल्याची घटना घडली. या भीषण अपघातात टेम्पोचालक गंभीर जखमी अवस्थेत टेम्पोच्या केबिनमध्ये अडकून पडला होता. क्रेनच्या सहाय्याने जखमी टेम्पोचालकाला बाहेर काढण्यात आले. अपघातात टेम्पोच्या केबिनचा चक्काचूर होऊन टेम्पोचालक जखमी अवस्थेत अडकून पडल्याने बचावकार्याला वेळ लागला. घटनास्थळी पोहोचलेल्या वाहतूक सुरक्षा पोलिस आणि स्थानिकांनी टेम्पोचालकाला क्रेनच्या सहाय्याने बाहेर काढले. गंभीर जखमी टेम्पोचालक देवेंद्र जयस्वाल याला उपचारासाठी वलसाड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अपघातग्रस्त टेम्पोत एका खासगी कंपनीच्या दुधाचा पाच हजार लिटर साठा होता. हा टेम्पो दूध घेऊन नवी मुंबईहून गुजरात राज्यातील चिखली येथे जात होता. याचदरम्यान हा अपघात घडला.
