इंडियन स्कूल एक्सलन्स अवॉर्ड पनवेलमध्ये उत्साहात
इंडियन स्कूल एक्सलन्स अवॉर्ड पनवेलमध्ये उत्साहात
१०१ शाळा व शिक्षकांचा सन्मान; विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांची चमक
पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) ः शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय योगदानाचा गौरव करण्यासाठी इंडियन स्कूल एक्सलन्स अवॉर्ड, हा भव्य सोहळा तन्मय पब्लिकेशनच्या वतीने व सप्तरंग फाउंडेशनच्या सहकार्याने वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह, पनवेल येथे उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमाचे सहयोगी प्रायोजक चंदूकाका सराफ अँड कंपनी, तर माध्यम प्रायोजक सकाळ मीडिया समूह होते.
या सोहळ्यात परिसरातील १०१ नामांकित शाळा व शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला. शाळांचे कार्य, विद्यार्थ्यांच्या घडणीतील शिक्षकांचे योगदान आणि समाजाप्रती असलेली बांधिलकी यांचा गौरव या निमित्ताने झाला. कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील बदलत्या गरजांवर प्रकाश टाकला. साई संस्थानचे अध्यक्ष रवीशेट पाटील यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक शिक्षण पद्धती, सहशालेय उपक्रम आणि मूल्यशिक्षण यांचा योग्य समतोल साधणे आवश्यक आहे. कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी नृत्य, संगीत व नाट्यसादरीकरण करून उपस्थितांची मने जिंकली. त्यांच्या कलागुणांना प्रेक्षकांनी भरभरून दाद दिली. सकाळ सामाजिक प्रकल्प प्रमुख दिनकर कोकितकर यांनी ‘सकाळ एनआयई’ या द्विभाषिक साप्ताहिकाची माहिती दिली. विद्यार्थ्यांना स्मार्ट व सर्वज्ञानी बनवण्यासाठी विज्ञान, गणित, पर्यावरण, आर्थिक साक्षरता, बोधकथा व शब्दकोडे यांसारख्या विषयांनी हा अंक समृद्ध करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पुरस्कार सोहळ्यामुळे पनवेल परिसरात शैक्षणिक वातावरणात उत्साहाची लाट पसरली. या वेळी तन्मय पब्लिकेशनचे किरण पाटील, श्रद्धा पानमंद, सप्तरंग फाउंडेशनचे सुनील पानमंद, शिवसेनेचे बबन पाटील, तसेच अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.