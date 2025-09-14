दक्षिण मुंबईची सामूहिक महारथयात्रा – २००+ संघांची ऐतिहासिक शोभायात्रा, २४००+ बालक-बालिकांची भव्य उपस्थिती
दक्षिण मुंबईत सामूहिक महारथयात्रा
मुंबई, ता. १४ ः श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघाच्या मार्गदर्शनाखाली रविवारी (ता. १४) महारथयात्रा पार पडली. ही रथयात्रा सकाळी सी. पी. टँक सर्कल येथून प्रारंभ होऊन अगस्त क्रांती मैदानापर्यंत उत्साहात पार पडली. या सोहळ्यात २४०० हून अधिक बालक-बालिकांनी सहभाग घेतला. रंगीबेरंगी वेशभूषा, हजारो ध्वज, मधुर वाद्यांचे स्वर आणि सहापेक्षा अधिक आकर्षक बालझांकींनी वातावरण भक्ती आणि अध्यात्माने परिपूर्ण केले.
श्री जैन धार्मिक शिक्षण संघाचे उपाध्यक्ष संजय जीवनलाल शाह म्हणाले, हा सोहळा केवळ जैन समाजासाठीच नाही, तर संपूर्ण समुदायामध्ये ज्ञान आणि सद्भावना रुजवणारा ठरला. ऐक्याचे प्रदर्शन, गुरू-सन्मान आणि बालभक्तीचे प्रोत्साहन हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट होते. ही संस्था आपला ७५ वा अमृतमहोत्सव साजरा करून ७६ व्या वर्षात प्रवेश करीत आहे. संस्थेचे ट्रस्टी श्री अशोक नर्सी चरला यांनी सांगितले, मुलांमध्ये संस्कारांचे पहिले पाऊल म्हणजे पाठशाळाच होय. इथूनच कार्यकर्ते आणि समाजाचे आदर्श नागरिक होतील. या सोहळ्याचे आयोजन मुंबई जैन संघ संघटनेखाली करण्यात आले. पंडित किरीट फोफानी आणि पंडित विक्की यांचे अथक प्रयत्न विशेष उल्लेखनीय ठरले.
