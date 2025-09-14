हॉलीवूड अॅक्टर असल्याचे सांगून वयोवृद्ध महिलेची फसवणुक
हॉलीवूड अभिनेता असल्याचे सांगून वयोवृद्ध महिलेची फसवणूक
अंधेरी, ता. १४ (बातमीदार) ः हॉलीवूड अभिनेता असल्याचे सांगून एका वयोवृद्ध महिलेची अज्ञात सायबर ठगाने फसवणूक केल्याचा प्रकार अंधेरी परिसरात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वयोवृद्ध महिलेच्या लंडन येथे राहणाऱ्या मुलीच्या ऑनलाइन तक्रारीवरून वर्सोवा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.
ऑनलाइन फसवणुकीसाठी पहिल्यांदाच एका हॉलीवूड अभिनेत्याच्या नावाचा गैरवापर झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. स्नेहा भावनानी ही तिच्या पतीसोबत लंडन येथे राहत असून एका खासगी कंपनीत पब्लिशिंगचे काम करते. तिची आई डाफनी रामचंद्र कामत (वय ६९) ही अंधेरीतील सातबंगला, नाना-नानी पार्क परिसरात राहते. डाफनी यांची प्रकृती ठीक नसल्याने तिचे मानसोपचारतज्ज्ञाकडे उपचार सुरू आहेत. तिला तिच्या बँकेचा व्यवहार मेलद्वारे पाठविला जातो; मात्र आजारी असल्याने ती मेल पाहत नाही. त्यामुळे स्नेहा भावनानी याच बँकेच्या सर्व व्यवहार पाहतात. ३० जूनला स्नेहा या लंडनमध्ये असताना तिला तिच्या आईच्या बँक खात्यात ६५ हजार रुपये डेबिट झाल्याचे दिसून आले. ही रक्कम अशा नाहर या व्यक्तीच्या डेहरादून येथील बँक खात्यात ट्रान्स्फर झाले होते. त्यामुळे तिने तातडीने तिच्या आईला संबंधित व्यवहाराबाबत विचारणा केली होती. या वेळी तिने तिला एका कियानो चाल्स रिव्हज नावाच्या हॉलीवूड अभिनेत्याशी संबंधित समाजमाध्यमांवर मेसेज आला होता. त्याने तो हॉलीवूडचा अभिनेता असल्याचे सांगून तिला भेटण्यासाठी भारतात येणार आहे. त्याला इंडियन करन्सीची गरज असल्याने पैशांची मागणी केली होती. त्यामुळे तिने एनईएफटी करून त्याला ती रक्कम संबंधित बँक खात्यात पाठविल्याचे सांगितले.
फसवणुकीचा हा प्रकार लक्षात येताच तिने तिच्या वकिलामार्फत वर्सोवा पोलिसांत लेखी अर्जाद्वारे तक्रार केली होती. तिची आई पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यास सक्षम नसल्याने तिची ऑनलाइन जबानी नोंदवून घेण्यात आली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.