मध्ये मसाजच्या नावाने चालणार्या सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश
स्पामध्ये मसाजच्या नावाखाली सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश
स्पाच्या व्यवस्थापकाला अटक तर सात तरुणीसह महिलांची सुटका
अंधेरी, ता. १४ (बातमीदार) ः कांदिवलीतील स्पामध्ये मसाजच्या नावाने चालणाऱ्या सेक्स रॅकेटचा गुन्हे शाखेच्या युनिट अकराच्या अधिकाऱ्यांनी पर्दाफाश केला आहे. या कारवाईत पोलिसांनी स्पाचा व्यवस्थापकाला शनिवारी (ता. १४) अटक केली. तर सात तरुणीची सुटका केली आहे. हबीबूर रेहमान नजीमद्दीन असे या व्यवस्थापकाचे नाव असून अटकेनंतर त्याला न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या गुन्ह्यांत स्पाचा चालक आणि मालक मोहम्मद बद्रुरुद्दीन ऊर्फ सॅम आणि अफसररुद्दीन या दोघांचा पोलिसांकडून शोध सुरु आहे.
कांदिवलीतील महावीरनगरमध्ये फिला नावाचे एक स्पा आहे. या स्पामध्ये मसाजसह इतर सर्व्हिसच्या नावाखाली तरुणीसह महिलांना ग्राहकासोबत वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केले जात होते. स्पामधील मालक-चालक व्यवस्थापकाच्या मदतीने सेक्स रॅकेट चालवत असल्याची माहिती युनिट अकराच्या अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. यानुसार सापळा रचून बोगस ग्राहक स्पामध्ये पाठवला आणि माहितीची शहानिशा होताच सहाय्यक पोलिस आयुक्त राजेंद्र शिरतोडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मनोहर आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक बाबासाहेक काकडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक निलोफर शेख, पोलिस उपनिरीक्षक बाळासाहेब शिंदे, पोलिस हवालदार हेमंत कांबळे, बळीराम गोवळकर, एकनाथ जाधव, पोलिस शिपाई लक्ष्मण जाधव, महिला पोलीस हवालदार रंजिता सावंत, महिला पोलीस शिपाई हिरा जाधव यांनी तिथे छापा टाकला होता. यावेळी स्पामध्ये असलेल्या व्यवस्थापक हबीबूर नजीमउद्दीन याच्यासह दोन ग्राहक आणि सात तरुणीसह महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
अटकेनंतर त्याच्यासह दोन ग्राहक आणि सातही महिलांना पुढील कारवाईसाठी कांदिवली पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. याप्रकरणी महिला पोलिस शिपाई हिरा जाधव यांच्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी स्पाच्या मालक, चालक आणि व्यवस्थापकाविरुद्ध विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. अटकेनंतर हबीबूरला न्यायालयात हजर केले असता पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
