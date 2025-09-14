आज ‘वारसा केंद्रा’चे भूमिपूजन
मंत्री किरेन रिजिजू विद्यापीठात प्रमुख पाहुणे
मुंबई, ता. १४ : मुंबई विद्यापीठात नव्याने स्थापन होत असलेल्या ‘वारसा भाषा व सांस्कृतिक अध्ययन उत्कृष्टता केंद्रा’चे (सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन हेरिटेज लँग्वेजेस अँड कल्चरल स्टडीज) भूमिपूजन सोमवारी (ता. १५) सकाळी १० वाजता कलिना संकुलात होणार आहे. या सोहळ्यास केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील.
मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या समारंभास प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित राहतील. या केंद्राच्या स्थापनेसाठी अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकारकडून मान्यता मिळाली असून, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम या केंद्रीय प्रायोजित योजनेअंतर्गत ४९.९५ कोटी रुपयांचे अनुदान मुंबई विद्यापीठास मंजूर करण्यात आले आहे.
या केंद्राच्या माध्यमातून भारतातील समृद्ध भाषिक वारशाचा अभ्यास, संशोधन आणि संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले जाणार आहे. विशेषतः ‘पाली’, ‘प्राकृत’ आणि ‘अवेस्ता-पहलवी’ या प्राचीन व सांस्कृतिकदृष्ट्या मौल्यवान भाषांवर भर दिला जाणार आहे. या भाषांतील साहित्य, बहुमूल्य ग्रंथ, हस्तलिखिते आणि शिलालेखांचे संशोधन व जतन केले जाईल. तसेच या अल्पज्ञात, दुर्मिळ व लुप्तप्राय भाषांचे दस्तऐवजीकरण, संशोधन व सामाजिक जागरूकता निर्माण करणे हे या केंद्राचे उद्दिष्ट असेल.
...
पुरस्कार प्रदान करणार!
मुंबई विद्यापीठाचे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षाचे उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार (शहरी आणि ग्रामीण विभाग) त्याचबरोबर महाविद्यालयीन स्तरावरील आदर्श प्राचार्य पुरस्कार, महाविद्यालय व विद्यापीठ विभाग स्तरावर आदर्श शिक्षक/शिक्षिका पुरस्कार, श्रीमती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार आणि गुणवंत शिक्षकेतर कर्मचारी पुरस्कार या कार्यक्रमात प्रदान करण्यात येणार आहेत. हा सोहळा विद्यानगरी संकुलातील ग्रीन टेक्नॉलॉजी सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे.
