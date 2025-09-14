‘एमएमआरडीए’कडून कंत्राटदाराला दंड
मुंबई, ता. १४ : मेट्रो-९ दहिसर-मिरा-भाईंदर या मेट्रो मार्गावर भाईंदर पूर्व गोल्डन नेस्ट येथे यू गर्डर बसवत असताना लोखंडी जॅक कोसळल्याची घटना शनिवारी घडली होती. त्यात कोणीही जखमी झाले नव्हते; मात्र एमएमआरडीएने या घटनेच्या चौकशीचे आदेश देतानाच संबंधित कंत्राटदाराला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या परिसरात नेहमीच वर्दळ असते. घटनेवेळी तेथे कोणीही नसल्याने अनर्थ टळला होता. कंत्राटदारावर ही दंडाची कारवाई केल्याचे एमएमआरडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
