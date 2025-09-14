पंधरा दिवसात १०० सामाजिक उपक्रम
१५ दिवसांत १०० सामाजिक उपक्रम
गणेश नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त दशरथ भगत यांचा संकल्प
तुर्भे, ता. १४ (बातमीदार) : राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने १०० विविध समाजोपयोगी तसेच सामाजिक उपक्रमांचा पंधरवडा साजरा करण्यात येणार असल्याचे भाजप नेते दशरथ भगत यांनी निर्धार केला आहे.
भारतीय जनता पार्टी, प्रभाग क्र. ६५, ७७ आणि ७८ मधील जनतेच्या सेवेत अविरतपणे कार्यरत असलेल्या माजी नगरसेविका फशीबाई करसन भगत, वैजयंती दशरथ भगत, रुपाली निशांत भगत यांच्या प्रभागातील तसेच नवी मुंबईतील सक्रिय भाजप कार्यकर्ते आणि नागरिक तसेच हितचिंतक यांच्या सहभागातून १०० विविध प्रकारच्या सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा, सांस्कृतिक, आरोग्य, धार्मिक व सेवाभावी उपक्रम केले जाणार असल्याचे दशरथ भगत यांनी सांगितले. या वेळी भाजप युवा नेते निशांत भगत यांनी १५ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर यादरम्यान होणाऱ्या विविध उपक्रम, कार्यक्रम स्थळ तसेच उपक्रमांचे स्वरूप याबाबतची माहिती विशद केली.
कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह
नवी मुंबईतील वाशीगांव, सानपाडा-पामबीच व जुईनगर विभागातील तसेच नवी मुंबईसह इतर विभागातील कार्यकर्ते मिळून राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या वाढदिवसाला विशेष भेट म्हणून लोकसहभागातून सेवाभावी सर्व उपक्रम सद्भावनेतून करणार असल्याचे कार्यक्रम समन्वयक संदीप भगत यांनी सांगितले.
