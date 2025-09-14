ठाण्यात बांबूरोपणावर भर
ठाण्यात बांबूरोपणावर भर
ठाणे,ता.१४ : वाढत्या वाहनांसह ठीकठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे ठाणे शहरातील हवेत प्रदूषण वाढत आहे. ते प्रदूषण कमी करण्याबरोबर आणि हवेतील ऑक्सिजनची मात्रा वाढविण्यासाठी ठाणे शहरात बांबू लागवडीवर ठाणे महापालिका प्रशासनाने भर दिल्याचे पाहण्यास मिळत आहे. ठाणे शहरातून जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या जागेत इतर झाडांप्रमाणे बांबूरोपणाला प्रामुख्याने प्राधान्य दिले आहे. आतापर्यंत महापालिका प्रशासनाने २५ हजार बांबूरोपण केले असून हे वृक्ष ४० टक्के ऑक्सिजन देणारी असल्याने या वृक्षांची भविष्यात आणखी रोपण केले जाईल अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे.
दरवर्षी ठाणे महापालिकामार्फत शहरातील विविध भागात वृक्ष लावली जात आहेत. या वर्षीय महापालिका प्रशासनामार्फत १ लाखांहून अधिक वृक्ष लागवडीचा निर्धार करण्यात आला. विशेषतः यंदा बांबू वृक्ष लागवडीवर भर देण्यात आलेला आहे. बांबूचे वृक्षरोपण ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून आणि महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार, आता शहरातून जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील दुभाजक परिसरातील मोकळ्या जागेत बांबूरोपण केले जाऊ लागले आहे. अशाप्रकारे नुकतेच घोडबंदर रोडवरील माजीवडा ते कापूरबावडी उड्डाणपुलाखाली जागेत जवळपास दीड हजार बांबूंचे रोपण करण्यात आले आहे. तसेच आतापर्यंत ठाणे शहरातील विविध ठिकाणी २५ हजार बांबूचे वृक्ष लावण्यात आली आहेत. याशिवाय आणखी काही ठिकाणी अशाप्रकारेच वृक्षरोपण केले जाणार आहे. या वृक्षांमुळे ऑक्सिजनाच्या मात्रेत निश्चितच वाढ होईल. तसेच हे वृक्ष ४० टक्के ऑक्सिजन निर्माण करणार असल्याने हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी या वृक्षांची मदत होईल. असा विश्वास ठामपा उद्यान विभागाचे उपायुक्त मधुकर बोडके यांनी व्यक्त केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.