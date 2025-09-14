मेट्रो कामाखाली जाताना तर जरा सावधान..!
कारवर कोसळल्या लोखंडी सळई
ठाण्यात मेट्रोच्या कामामुळे नागरिक हैराण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : भिवंडी परिसरात मेट्रो कामासाठी लागणारी लोखंडी सळई प्रवाशाच्या डोक्यात घुसल्याचे प्रकरण ताजे असताना, रविवारी (ता. १४) दुपारी घोडबंदर मार्गावरील कापूरबावडी भागात एक नाहीतर चक्क दोन लोखंडी सळई कारवर पडल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भिवंडी, काल्हेर येथे राहणारे अमित लाठे (वय ४७) हे त्यांच्या वडिलांना घेऊन कारमधून घरी जाताना ही घटना घडली. या घटनेत ते थोडक्यात बचावले.
ठाणे शहरात मेट्रो चार (ठाणे-घाटकोपर-वडाळा) आणि मेट्रो पाच (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) या मार्गिकेची कामे सुरू आहेत. या कामांमुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा मनःस्ताप सहन करावा लागतो. त्यासोबत आता त्यांची सुरक्षिततादेखील धोक्यात आली आहे. मेट्रो चार आणि पाच या दोन्ही मार्गिकांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या टप्प्याची कामे कापूरबावडी येथे सुरू असतानाही येथे कामामध्ये वारंवार निष्काळजी दिसून येत आहे. त्यातच रविवारी (ता. १४) दुपारी अमोल लाठे हे कारने ८३ वर्षीय वडिलांना घेऊन घोडबंदर येथील एका खासगी रुग्णालयात आले होते. तेथून परतीच्या प्रवासादरम्यान कापूरबावडी परिसरात अचानक मेट्रोच्या कामासाठी उन्नत मार्गावर ठेवलेल्या दोन लोखंडी सळई लाठे यांच्या कारवर पडल्या. या सळई त्यांच्या कारच्या आरशावर पडल्याने मोठा अनर्थ टळला. तसेच लाठे यांनी तेथील कंत्राटदार कर्मचाऱ्यांना जाब विचारल्यानंतर कापूरबावडी पोलिस ठाणे गाठले.
ठाणे शहरात यापूर्वी २ मे रोजी एका कारवर मेट्रो कामासाठी बसविण्यात आलेल्या क्रेनचा भाग कोसळला. या घटनेतही चालक आणि त्याचे कुटुंबीय बचावले होते. त्यानंतर ३० जुलैला घोडबंदरवरील तत्त्वज्ञान विद्यापीठ भागातून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकाच्या कारवर लोखंडी सळई पडली. सातत्याने घडणाऱ्या घटनांमुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या सुरू असलेल्या कामाच्या ठिकाणची निष्काळजी समोर आली आहे.
