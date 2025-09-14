उल्हासनगरात शिवसेना-मनसे आक्रमक
उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पेटलेल्या रोषाच्या पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याचा विरोध करत उल्हासनगरात शिवसेना (ठाकरे गट) आणि मनसे कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. पाकिस्तानचा झेंडा फाडून आणि भाजप सरकारविरोधी घोषणाबाजी करून आंदोलकांनी परिसर दणाणून सोडला.
कॅम्प-३ मधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जमले होते. “पाकिस्तान मुर्दाबाद”, “भाजप सरकार हाय-हाय” अशा घोषणांसह आंदोलन रंगत गेले. विशेष म्हणजे, दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र येऊन निदर्शने करत असल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले. हातात भगवे झेंडे घेत “शिवसेना-मनसे युतीचा विजय असो” अशा घोषणांनी चौक दणाणून गेला. नागरिकांचीही मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमली असून काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेऊन आंदोलकांना शांत केले व परिस्थिती नियंत्रणात आणली. आंदोलकांनी मात्र पाकिस्तानविरोधी भूमिका कायम ठेवत भविष्यातही अशा सामन्यांचा विरोध करण्याचा इशारा दिला.
