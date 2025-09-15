‘करिअरच्या उंबरठ्यावर’ कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद
‘करिअरच्या उंबरठ्यावर’ कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद
कल्याण, ता. १५ (बातमीदार) : इनरव्हील क्लब ऑफ कल्याण डायमंड, इंडियन मेडिकल असोसिएशन कल्याण आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने ‘करिअरच्या उंबरठ्यावर’ हा विशेष मार्गदर्शन कार्यक्रम आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे रंगमंदिर, कल्याण येथे उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमास महापालिका आयुक्त डॉ. अभिनव गोयल, उपायुक्त डॉ. संजय जाधव, माजी आमदार नरेंद्र पवार, डॉ. प्रशांत पाटील, डॉ. सुनील खर्डीकर, शिक्षण अभ्यासक बिपीन पोटे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
कल्याणमधील १५ शाळांमधून सुमारे ७५० विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग घेतला. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. तृप्ती बोबडे यांनी केले. मेडिकल असोसिएशन कल्याणच्या अध्यक्षा डॉ. सुरेखा ईटकर यांनी संस्था राबवत असलेल्या विविध समाजोपयोगी उपक्रमांची माहिती दिली. आयुक्त डॉ. गोयल यांनी विद्यार्थ्यांना करिअर निवडीबाबत मार्गदर्शन करीत असे उपक्रम सातत्याने आयोजित करण्याची गरज व्यक्त केली. कार्यक्रमात स्वानंद क्रिएशन फाउंडेशनतर्फे करिअर निवडीतील संघर्षावर आधारित एक नाट्यप्रयोग सादर करण्यात आला, ज्याला विद्यार्थ्यांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या वेळी मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अमित धर्माधिकारी, डॉ. फेबियन अल्मेडा, समुपदेशक श्वेता खांडकर आणि उमा शहा यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत करिअर निवडीसाठी उपयुक्त मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांना दिशा देणारा आणि पालकांनाही मार्गदर्शन करणारा हा उपक्रम उपयुक्त ठरल्याचे मत उपस्थित पालकांनी व्यक्त केले. अशाच प्रकारचे उपक्रम पुढेही राबवले जाणार असल्याचे डॉ. तृप्ती बोबडे यांनी सांगितले.
