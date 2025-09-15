दिव्यात चाळीच्या गॅलरीचा स्लॅब कोसळला
दिव्यात चाळीच्या गॅलरीचा स्लॅब कोसळला
अडकलेल्या १० जणांची सुखरूप सुटका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : दिव्यातील एन आर नगर, गावदेवी मंदिराजवळील तळ अधिक एक मजली संजय म्हात्रे चाळीच्या गॅलरीचा काही भाग कोसळल्याची घटना रविवारी (ता. १४) रात्री घडली. या घटनेत कोणालाही दुखापत झालेली नाही. तसेच अडकलेल्या १० जणांची सुखरूप सुटका करण्यात ठाणे महापालिकेच्या अग्निशमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला यश आले आहे. तसेच त्या चाळीतील एकूण ४० सदनिकांपैकी ३० सदनिका तातडीने सुरक्षेच्या दृष्टीने रिकाम्या करण्यात आल्याची माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली.
दिवा, एनआर नगरमधील चाळीच्या गॅलरीचा काही भाग रविवारी रात्री साडेसहाच्या सुमारास कोसळला असून, काही जण अडकल्याची माहिती स्थानिक नागरिक आदेश भगत यांनी महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला दिली. या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी ठाणे पालिकेच्या अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेतली. तातडीने पहिल्या मजल्यावरील अडकलेल्या तीन सदनिकेमधील १० जणांना सुखरूप बाहेर काढले. तसेच या चाळीमध्ये एकूण ४० सदनिका आहेत. त्यापैकी ३० सदनिका सुरक्षेच्या दृष्टीने रिकाम्या केल्याने त्यामधील अंदाजे ३५ ते ४० रहिवाशांना तात्पुरत्या स्वरूपात त्यांच्या नातेवाइकांकडे राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचे अधिकारी यासीन तडवी यांनी दिली.
