चौपदरीकरणातील नुकसानग्रस्तांना लवकरच भरपाई
मुरबाड, ता. १५ (बातमीदार) : मुरबाड ते कल्याण राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण व सिमेंट काँक्रीटीकरण; तसेच तिवार पाडा ते सावरणेदरम्यान रस्त्याचे रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरण करण्याच्या कामासाठी संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार असल्याचे शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पवार यांनी सांगितले. याबाबतची अधिसूचना सरकारने नुकतीच काढली आहे.
मुरबाड-कल्याण या २३ किलोमीटर अंतरावरील रस्त्याचे चौपदरीकरण दोन वर्षांपासून नुकसान भरपाई न देता सुरू आहे. तसेच तिवार पाडा-सावरणेदरम्यान २६ किलोमीटर रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू करण्यात आले आहे. टोकावडे परिसरातील शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मिळाल्याशिवाय काम होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत उपोषण, रास्ता रोको आणि निवेदनांच्या माध्यमातून सरकारला इशारा दिला होता. मुरबाड ते कल्याण (२३ किमी) आणि तिवार पाडा ते सावरणे (२६ किमी) या ४९ किलोमीटर अंतरातील ३२४ सर्व्हे क्रमांकामधील शेकडो जमीनमालकांना काही दिवसांत नुकसान भरपाई मिळणार असल्याचे प्रकाश पवार यांनी स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात संपादित केलेल्या संपूर्ण जमिनीची नुकसान भरपाई मिळावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत नियमितपणे बातम्या प्रसिद्ध केल्याबद्दल पवार यांनी ‘सकाळ’चे आभार मानले. या लढ्यात भाजप नेते व ठाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सुभाष घरत, संघर्ष समिती अध्यक्ष प्रकाश पवार, माजी सदस्य संजय पवार यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. त्यानंतर २५ ऑगस्टला रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राजपत्राद्वारे ४९ किलोमीटर अंतरावरील बाधित शेतकऱ्यांना भरपाई जाहीर केली आहे.
जमिनीची मोजणी सुरू
मुरबाड ते कदमपाडा या २० किलोमीटर रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण आणि रुंदीकरणाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. टोकावडे येथे शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनापासून धडा घेत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम सुरू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन ताब्यात घेण्याबाबत नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या या रस्त्यासाठी जमिनीची मोजणी सुरू असून, नोटिसा देऊन शेतकऱ्यांना आवश्यक ती माहिती दिली जात आहे. त्यामुळे या कामात अनावश्यक अडथळे निर्माण होणार नाहीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
