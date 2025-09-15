असुविधांचे शासकीय रुग्णालय
उल्हासनगर, ता. १५ (वार्ताहर) : जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा असलेल्या उल्हासनगर शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयाची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे. महिला वॉर्डमधील शौचालयांना दरवाजेच नसल्याने लाजिरवाण्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही उपाययोजना न झाल्याने रुग्णांचा संताप उफाळून आला आहे. रुग्णालयात पसरलेली अस्वच्छता आणि घाणीचे साम्राज्य पाहता, आरोग्य सेवा ही सरकारी दवाखान्यातच संकटात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात रुग्णांना आजही मूलभूत सुविधांचा गंभीर तुटवडा भासत आहे. विशेषतः महिलांच्या वॉर्डमधील शौचालये दयनीय अवस्थेत असून, दरवाजे तुटलेले आहेत. या कारणामुळे महिलांना शौचालय वापरताना प्रचंड गैरसोयींना आणि लाजिरवाण्या प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. रुग्णालय प्रशासनाकडे याबाबत वारंवार तक्रारी केल्या तरी दरवाजे बसवण्याचे काम झालेले नाही.
रुग्णालय परिसरातील अस्वच्छतेची समस्याही तीव्र आहे. सर्वत्र पसरलेल्या घाणीमुळे आजार वाढण्याचा धोका अधिक आहे. अशा स्थितीत रुग्णालय रुग्णांसाठी आज त्रासदायक ठरत असल्याचे चित्र समोर येते. याबाबत विचारणा केली असता रुग्णालय प्रशासनाने जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर ढकलली. मात्र, सार्वजनिक विभागाने ‘आम्हाला तक्रार मिळालेली नाही’ असा पवित्रा घेतल्याने रुग्णांची निराशा वाढली आहे. परिणामी दोन्ही विभागांच्या उडवा-उडवीमुळे रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीयच भरडले जात आहेत.
रुग्णांचे नातेवाईक व्यथित
माझी आई तीन दिवसांपासून रुग्णालयात आहे. मी आंधळा असूनही आमच्या समस्या प्रशासन ऐकायला तयार नाही. रुग्णांना काही अडचण झाली तर आम्ही वॉर्डबॉय किंवा परीचारिकांकडे सांगतो; पण त्यांचेही लक्ष नाही. महिलांच्या शौचालयाला दरवाजाच नसल्याने गैरसोय होत आहेत. खासदार श्रीकांत शिंदे यांना विनंती करतो की त्यांनी या समस्यांकडे लक्ष द्यावे, अशी व्यथा प्रवीण राठोड या नातेवाइकाने मांडली.
आंदोलनाचा इशारा
स्थानिक नागरिक आणि रुग्णांनी तातडीने शौचालय दुरुस्ती, स्वच्छता व्यवस्था आणि एकंदर रुग्णालय व्यवस्थापन सुधारावे, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. अन्यथा मोठे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संतप्त नागरिक देत आहेत.
