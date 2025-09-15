मृत व्यक्तीबाबत पोलिसांचे आवाहन
नवी मुंबई (वार्ताहर) : उरणच्या जासई दास्तान फाटा येथे २० ऑगस्ट रोजी जखमी अवस्थेत सापडलेल्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत झाला आहे. या व्यक्तीची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी आवाहन केले आहे. जासईतील दास्तान फाटा येथील शिवस्मारकाजवळ एक व्यक्ती जखमी अवस्थेत आढळून आली होती. कामोठेतील एमजीएम हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या व्यक्तीची ओळख पटली नसल्याने उरण पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. मृत व्यक्ती अंदाजे ३५ वयोगटातील असून, अंगाने सडपातळ आहे. त्याची उंची साधारण ५ फूट ३ इंच असून, रंग सावळा, चेहरा उभट आहे. या व्यक्तीबाबत कुणाला काही माहिती असल्यास उरण पोलिसांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक स्वप्नील केदार यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.