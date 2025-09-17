वाशी येथील असंख्य शिव सैनिकांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
रोहा, ता. १७ (बातमीदार) ः आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर रोहे तालुक्यातील वाशी ग्रामपंचायतीत मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. लांढर गावातील शिवसेना (उबाठा ) पक्षातील असंख्य शिवसैनिकांनी पक्षाला अखेरचा जय महाराष्ट्र करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्या कार्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला आहे.
या पक्षप्रवेशामुळे भागातील राजकीय समीकरणे बदलणार असून राष्ट्रवादी पक्षाची ताकतदेखील बळकट झाली आहे. तर दुसरीकडे निवडणुकी पूर्वी शिवसेनेला मोठा धक्का बसला आहे. रोहा पंचायत समिती माजी उपसभापती अनिल भगत आणि माजी सरपंच सतिश भगत यांच्या खंबीर नेतृत्वावर विश्वास दाखवत युवकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाट धरली. खासदार सुनील तटकरे, नामदार आदिती तटकरे आणि माजी आमदार अनिकेत तटकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा भव्य प्रवेश सोहळा रविवार ( ता. १४) रोजी सुतारवाडी येथील गीताबाग येथे पार पडला. यावेळी राष्ट्रवादी प्रदेश उपाध्यक्ष विजयराव मोरे, माजी सरपंच अमित मोहिते, राष्ट्रवादी युवक अध्यक्ष जयवंत मुंढे, तळाघर सरपंच नथुराम माने, अनिकेत भगत यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. रोहा तालुका शिवसेना अधिकारी राम महाडिक, उपशाखा प्रमुख (लांढर), विशाल टेंबे तसेच अंतोष शिंदे, प्रकाश धाडसे, कैलास माने, संदीप शिंदे, यशवंत शिंदे, अनिकेत शिंदे, अभिषेक शिंदे, लक्ष्मण महाडिक, भरत महाडिक, निलेश महाडिक, प्रतिक धाडसे, भावेश तांबे, देवेंद्र मोहिते, विवेक शिंदे, साहिल खेरटकर, लक्षण यादव, राजेंद्र यादव इत्यादी असंख्य शिवसैनिकांनी राष्ट्रवादीत जाहीर प्रवेश केला.
