खोपोलीत विचित्र ताप-खोकल्याची साथ
दमट हवामानामुळे नागरिक हैराण; डॉक्टरांचा सतर्कतेचा सल्ला
खोपोली, ता. १५ (बातमीदार) : सततची शिडशिड, उकाडा व पावसामुळे खोपोली परिसरात दमट वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून गेल्या काही दिवसांत विचित्र ताप व खोकल्याची साथ पसरली असून नागरिक हैराण झाले आहेत. नगरपालिका दवाखाने, खासगी रुग्णालये व क्लिनिकमध्ये रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. ताप, खोकला, अशक्तपणा ही लक्षणे ठळकपणे आढळत असून अनेक रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल व्हावे लागत आहे.
गणपती उत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर गावोगावी नागरिकांनी हजेरी लावली होती. या काळात पावसामुळे सतत ओलसर हवामान होते. त्यानंतर दोन दिवस ऊन पडल्यावर पुन्हा पावसाची शिडशिड सुरू झाल्याने दमटपणात भर पडली. या बदलत्या हवामानामुळे विषाणूजन्य आजारांना खतपाणी मिळाले असून ताप व खोकल्याचे रुग्ण सर्वत्र वाढले आहेत. आरोग्य तज्ज्ञांनी नागरिकांना सतर्कतेचा सल्ला दिला आहे. अशा वातावरणात गरज नसताना प्रवास टाळावा, गर्दीच्या ठिकाणी जाणे कमी करावे, नेहमी गरम व ताजे अन्न घ्यावे आणि पाणी उकळून प्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच कोणतीही लक्षणे दिसताच स्वतः उपचार करण्याऐवजी तातडीने कौटुंबिक डॉक्टरांना दाखवून योग्य औषधोपचार घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. नगरपालिका प्रशासनानेही नागरिकांना स्वच्छतेबाबत दक्ष राहण्याचे आवाहन केले असून, घराभोवती साचलेले पाणी त्वरित काढून टाकावे, डास व जंतूंचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे सांगण्यात आले आहे. स्थानिक रुग्णालयांमध्ये गर्दी वाढत असल्याने वैद्यकीय यंत्रणाही सतर्क झाली आहे. पावसाळ्यातील बदलते हवामान, दमटपणा आणि सतत होणारी शिडशिड यामुळे या साथीच्या आजारांचा फैलाव झाला असून खोपोलीत आरोग्य समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत. नागरिकांनी वेळेवर काळजी घेतली, तर परिस्थिती नियंत्रणात राहू शकेल, असे डॉक्टरांचे मत आहे.
