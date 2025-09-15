नवदुर्गेच्या आगमनाची आतुरता
सार्वजनिक मंडळांमध्ये उत्साह; कार्यशाळांमध्ये लगबग
कासा, ता.१५ (बातमीदार)ः शारदीय नवरात्र उत्सवाच्या स्वागतासाठी कार्यशाळांमध्ये तयारीला वेग आला आहे. शहरांप्रमाणे ग्रामीण भागांत देखील सणाचा उत्साह जाणवत असून ग्रामदेवीच्या मूर्त्यांना अंतिम रंगरंगोटी, सजावटीचे काम दिवसरात्र सुरू आहे.
सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळांनी पारंपरिक पद्धतीने उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देवीच्या मूर्त्यांची मागणी वाढली आहे. शाडू माती, रंग, ब्रश व इतर साहित्यांच्या वाढलेल्या दरांमुळे मूर्त्यांच्या किंमतीत २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कारागिरांची मजुरीही वाढल्याने मूर्तिकारांना आर्थिक ताण जाणवतो आहे. तर महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक मंडळांनी खर्च मर्यादित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. काही मंडळांनी ध्वनीप्रदूषण कमी करण्यासाठी पारंपरिक वाद्यांचा वापर करण्याचे ठरवले आहे.
------------------------------------------
पावसामुळे बळीराजाही आनंदी
बाजारपेठांमध्ये चनिया-चोळी, रंगीबेरंगी साड्या, दागिन्यांनी बाजारपेठा गजबजल्या आहेत. चांगल्या पावसामुळे बळीराजाही आनंदी असल्याने नवरात्राचा जल्लोष जाणवू लागला आहे. अशातच काही मंडळे नऊ दिवसांसाठी नऊ रंगांमध्ये देवीची सजावट करणार आहेत. त्यामुळे मूर्ती सजावटीचे काम अधिक वाढल्याने उत्साह संचारला आहे.
------------------------------------------
मूर्तिकारांसमोर विविझ अडचणी
सध्या शाडू माती, रंगसाहित्य महाग झाल्याने मूर्तीच्या किंमती वाढल्या आहेत. पारंपरिक मूर्तिकारांची संख्या कमी होत चालली असून अनेक व्यापारी बाहेरून तयार मूर्ती आणून विकतात. त्यामुळे व्यवसायावर संकट आले आहे. विजेच्या समस्याही कामात अडथळा आणत आहेत. पण बहुतेक मूर्ती पूर्ण झाल्या असून सजावटीचे काम सुरू असल्याचे मूर्तिकार राजेश धांगडा यांनी सांगितले.
------------------------------------------
शिवशक्ती सार्वजनिक उत्सव मंडळाने यंदा हरिहरेश्वर मंदिराचा देखावा उभारण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यावरणपूरक साहित्य वापरून मखर सजवले जात आहे. यासोबतच विविध शैक्षणिक कार्यक्रम राबवण्याचाही आमचा प्रयत्न आहे.
ः- हरेश मुकणे, सचिव, शिवशक्ती सार्वजनिक उत्सव मंडळ
