खोपोलीतील शासकीय विश्रामगृहाला नवे रूप
सहा कोटींच्या नव्या इमारतीचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे
खालापूर, ता. १५ (बातमीदार) ः रायगड जिल्ह्यातील खोपोली हे औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण असून, येथील शासकीय विश्रामगृह एकेकाळी राजकीय व कामगार घडामोडींचं प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जात होते, मात्र सध्या ही ऐतिहासिक वास्तू शेवटच्या घटका मोजत असून, तिच्या नव्या इमारतीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.
मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गालगत अडीच एकरांच्या मध्यवर्ती जागेत हे विश्रामगृह आहे. ब्रिटिशकालीन अवशेष मानल्या जाणाऱ्या या इमारतीचा इतिहास १८७८ पर्यंत पोहोचतो. १९७८ मध्ये एकदा नूतनीकरण झाले असले तरी गेल्या अनेक वर्षांत या वास्तूची डागडुजी पूर्णपणे थांबली. खानसामा व सुरक्षा रक्षक यांच्यासाठी असलेल्या खोल्या आज पडीक आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेचा अभाव असल्याने येथे नशेबाज व भटके फिरस्त्यांचा वावर वाढला असून, आजूबाजूला वाढणाऱ्या नागरी वस्तीत ही इमारत धोकादायक ठरत आहे. औद्योगिकीकरणाच्या काळात या विश्रामगृहावर कामगार नेत्यांच्या महत्त्वाच्या बैठका होत असत. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुंबई-पुणे प्रवासादरम्यान येथे मुक्कामाला असत. काही महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार खोपोलीला आले असता, या इमारतीची अवस्था पाहून त्यांना विश्रामगृह न वापरता पोलिस ठाण्यात ताजेतवाने व्हावे लागले होते. त्यानंतर या इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा विषय पुन्हा गतिमान झाला.
मुख्य अभियंता प्रशांत राखाडे यांनी सांगितले की, या जागेच्या मालकी हक्कासंबंधी वडगाव-पुणे यांच्याकडे काही अडथळा होता, तो आता दूर करण्यात आला आहे. संपूर्ण जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आल्याने जीर्ण इमारतीच्या दुरुस्तीऐवजी नव्या इमारतीसाठी सहा कोटींचा प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. नवीन इमारत उभी राहिल्यास खोपोली शहराच्या वैभवात भर पडेलच, शिवाय या ऐतिहासिक वास्तूचे पुनरुज्जीवन होऊन नागरिक, अधिकारी आणि मान्यवरांसाठी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
