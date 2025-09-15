पीएम श्री शासकीय कन्या आश्रमशाळेत करिअर मार्गदर्शन शिबिर
कन्या आश्रमशाळेत करिअर मार्गदर्शन शिबिर
तलासरी, ता. १५ (बातमीदार) ः तालुक्यातील वरवाडा येथील शनिवारी (ता. १३) पंतप्रधान श्री सरकारी उच्च माध्यमिक कन्या आश्रमशाळेत इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींसाठी करिअर मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. उच्च पदावर कार्यरत असलेल्या मार्गदर्शकांनी या शिबिरात विद्यार्थिनींना दिशा दिली.
या शिबिरात परिक्षेत्र वन अधिकारी शैलेंद्र भावर, मुख्य अधिकारी नितीन गावित, डॉ. पंकज महाकाळ, वैद्यकीय अधिकारी राजू बारात, नर्सिंग ऑफिसर विशाल पाडवी आदी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, नर्सिंग, व्यावसायिक क्षेत्रे आणि एमपीएससी, यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळविण्यासाठी योग्य अभ्यासपद्धती, पुस्तकांची निवड, सातत्यपूर्ण परिश्रम आणि गरिबीवर मात करत स्वप्नांची पूर्तता कशी करता येते याबाबत प्रेरणादायी मार्गदर्शन करण्यात आले.
शाळेचे मुख्याध्यापक सुरेश इभाड यांनी या उपक्रमात विशेष पुढाकार घेतला. दहावी-बारावीनंतर प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सीईटी, नीटसारख्या परीक्षांची तयारी कशी करावी, अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे, योग्य दिशेने परिश्रम केल्यास यश कसे गाठता येते, याबाबतही मार्गदर्शकांकडून सविस्तर माहिती देण्यात आली.
या शिबिराला विद्यार्थिनींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. आम्हीही योग्य तयारी करून विविध क्षेत्रात यश संपादन करू, असे मत विद्यार्थिनींनी व्यक्त केले.
