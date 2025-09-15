आमगाव-अच्छाड ग्रुप ग्रामपंचायतीत ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ कार्यशाळा
आमगाव-अच्छाड ग्रुप ग्रामपंचायतीत पंचायतराज अभियान कार्यशाळा
तलासरी, ता. १५ (बातमीदार) ः ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आणि गावकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत आमगाव-अच्छाड ग्रुप ग्रामपंचायतीत एकदिवसीय कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेचे उद्घाटन सरपंच थापड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी सचिव व ग्रामविकास अधिकारी उद्धव म्हेत्रे, सदस्य आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या कार्यशाळेत सरकारच्या विविध विकास योजना, पंचायत राज संस्थांचे सक्षमीकरण, स्वच्छता, पाणी व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, रोजगारनिर्मिती आदी विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामविकास अधिकारी म्हेत्रे यांनी पंचायत राज संस्थांच्या आर्थिक बळकटीसाठी स्वनिधी, लोकवर्गणीचा वापर तसेच मनरेगा आणि इतर योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत सूचना दिल्या.
