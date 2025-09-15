पालघर शहरातील खड्ड्यांचे साम्राज्य पालघर शहरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त आंदोलन
पालघरचे रस्ते म्हणजे खड्डा दर्शन यात्रा
पालघर शहरातील मार्गांची दुर्दशेविरोधात नागरिकांचा उत्स्फूर्त आंदोलन
पालघर, ता. १५ (बातमीदार) ः नगरपरिषद क्षेत्रातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहेत. नगरपरिषदेकडे अनेकदा तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नसल्याने रविवारी (ता. १४) नागरिकांनी हुतात्मा चौकाजवळ निषेध आंदोलन केले.
पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली असून खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत असून दुर्घटनाही घडत आहेत.अनेक नागरिकांनी पालघर नगर परिषदेकडे तक्रारी केल्या. मात्र, प्रशासनाने दुर्लक्ष करत हा रस्ता आमचा नाही पीडब्ल्यूचा असल्याची उत्तरे दिल्याचे नागरिकांनी सांगितले. तर, लोकप्रतिनिधींही पालघर शहराकडे लक्ष दिलेले नाही. खाजगी रस्ते मात्र करून दिले असून शहराकडे प्रशासनाचे लक्ष नाही.
याविरोधात नागरिकांचा संताप उफाळून आला असून त्यांनी हुतात्मा चौकात आंदोलन केले. यावेळी हातात पालघरचे रस्ते म्हणजे खड्ड्यांची यात्रा, रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यांत रस्ते असे प्रतिकात्मक फलके घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. हे आंदोलन पक्षविरहित होते. या परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर पुढील आंदोलन अधिक उग्र होईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
पालघर ः हुतात्मा चौकाजवळ नागरिकांनी उत्स्फूर्त आंदोलन केले.
