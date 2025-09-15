सिमेंट कंपनी ऐवजी इतर प्रकल्प राबवा
सिमेंट कंपनीऐवजी इतर प्रकल्प राबवा
माजी नगरसेवक जे. सी. कटारिया
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : आंबिवली मोहने येथे प्रस्तावित असलेल्या सिमेंट कंपनीऐवजी आयटी पार्क, ऑटोमोबाईल असे इतर प्रकल्प राबविण्याची मागणी माजी नगरसेवक जे. सी. कटारिया यांनी केली आहे.
आंबिवली येथील प्रस्तावित अंबुजा सिमेंट ग्राइडींग प्रकल्पामुळे या दाट नागरी वस्तीतील लोकांचे जीवन धोक्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या भागातील नैसर्गिक जालस्रोत प्रदूषित होऊन कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका व इतर शहरांना होणारा पाणीपुरवठा ही संपुष्टात येइल. पर्यावरणाचा समतोल राखणारा हा ग्रामीण भागातील हरित पट्टाही बाधित होईल.
निर्मानाधीन असलेले गृहप्रकल्प व त्यासाठी केलेल्या आर्थिक गुंतवणुकीवरही परिणाम होईल. व्यापार उद्योग, शैक्षणिक संस्था, रोजगार, शेती, मानवी जीवन, प्राणी जीवन, हवा, ध्वनी, जलस्रोतावर परिणाम करणाऱ्या सिमेंट कारखानाऐवजी मुबलक नैसर्गिक खनिज संपत्ती असलेला या ग्रामीण भागात जर आयटी पार्क, आटोमोबाईल इंजिनिअरिंग, अग्रो फूड प्रोसिसिंग किंवा इतर उद्योग उभारणी केली, तर या विभागातील कुशल व अकुशल लोकांना रोजगार मिळेल. राज्य व केंद्र सरकारचा महसूल वाढेल, असे माजी नगरसेवक जे. सी. कटारिया यांनी म्हटले.
