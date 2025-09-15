प्रभागरचना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित
खारघर, ता. १५ (बातमीदार) : पालिका आयुक्तांनी जाहीर केलेली प्रभागरचना ही राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचा आरोप कॉलनी फोरमच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. तसेच ही रचना सत्ताधारी राजकीय पक्षास अनुकूल असून, विरोधी पक्षास प्रतिकूल असणारी आहे.
पनवेल महापालिकेचा जवळपास ८० टक्के भाग सिडकोने निर्माण केला आहे. या शहरात सेक्टरची हद्द एक नैसर्गिक हद्द आहे. २०१७ मध्ये पनवेल महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक चारमध्ये सेक्टर-११, १३, १४, १९, २०,२१ आदी सेक्टरचा प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये सेक्टर-३ ते ७ आणि सेक्टर-१२ चा समावेश करण्यात आला होता. तसेच प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये सेक्टर १,२,८ ते १० आणि १५ ते १८ आदी सेक्टरचा समावेश करण्यात आलेला होता. मुर्बी गावाचा समावेश प्रभाग क्रमांक चारमध्ये करण्यात आला होता. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेला अनुसरून ही प्रभागरचना करण्यात आलेली होती. नव्याने तयार केलेल्या प्रभागरचनेत मुर्बी गाव आणि सेक्टरचा काही भाग प्रभाग क्रमांक तीन आणि चारमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, तर ओवे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेले सेक्टर-१५,१६,१७,१८ यांचासुद्धा प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये समावेश करायला पाहिजे होता.
---------------------------------
‘जणगणनेची माहिती द्या’
२०१७ च्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांचा पराभव झाला होता. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी जाहीर केलेली प्रभागरचना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून, सुनावणीपूर्वी २०११ च्या जणगणनेची माहिती द्यावी, अशी मागणी कॉलनी फोरमचे पदाधिकारी लीना गरड, मधू पाटील आणि बालेश भोजने यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.