भाजपा, विश्वास संस्थेतर्फे सेवा पंधरवडा
भाजपा, विश्वास संस्थेतर्फे सेवा पंधरवडा
ठाणे, ता. १५ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त भाजपा ठाणे शहर जिल्हा व विश्वास सामाजिक संस्थेच्या वतीने मोफत आरोग्य शिबिर, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिर, आधार कार्ड शिबिर आणि स्वच्छता अभियान राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती भाजपाचे माजी ज्येष्ठ नगरसेवक व विश्वास सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संजय वाघुले यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस बुधवार, (ता.१७)ला असून, त्यानिमित्ताने भाजपातर्फे सेवा पंधरवडा आयोजित करण्यात आला आहे. विश्वास सामाजिक संस्थेतर्फे रेल्वे स्टेशनबाहेरील सॅटीस पुलाखाली २२ ते ३० सप्टेंबरपर्यंत सकाळी १० ते सायंकाळी ५ पर्यंत आधार कार्ड शिबिर भरविले जाईल. नौपाड्यातील वसंतराव नाईक सभागृहामध्ये २५ सप्टेंबर रोजी मोफत आरोग्य शिबिर भरविले जाणार असून, सकाळी १० ते ५पर्यंत रुग्णांची मोफत तपासणी केली जाईल. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याविषयी तक्रारींवर सल्ला व उपचार करण्यासाठी सॅटीस पुलाखाली २४ सप्टेंबर रोजी सकाळी १० ते ५ पर्यंत शिबिर भरेल. त्यात मोफत नेत्रतपासणीबरोबरच पहिल्या २०० जणांना मोफत चष्मे दिले जातील. तसेच मोतीबिंदूची तपासणी करून शस्त्रक्रियेसाठी मार्गदर्शन केले जाईल. १ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ७.०० वाजता रेल्वे स्टेशनबाहेर विशेष स्वच्छता उपक्रम राबविला जाईल. या सेवाभावी उपक्रमांबाबत ९३२११९३७७५ या दूरध्वनी क्रमांकावर नोंदणी करण्याचे आवाहन विश्वास सामाजिक संस्थेच्या सदस्या वृषाली वाघुले यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.