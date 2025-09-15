दहशतवादी अटकेनंतर उल्हासनगर पोलिस सतर्क
उल्हासनगर, ता. १५ (वार्ताहर) : दिल्लीतील दोन दहशतवाद्यांना अटक केल्यानंतर त्यांचे उल्हासनगरातील नेवाळी कनेक्शन उघड झाल्यावर उल्हासनगर पोलिस सतर्क झाले आहेत. ‘भाडेकरू ठेवताना खबरदारी घ्या, नाहीतर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा!’ असा सज्जड दमच पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी दिला आहे. गोरे यांनी परिमंडळ चारमधील सर्व आठ पोलिस ठाण्यांना सतर्कतेचे आदेश दिले आहेत. नागरिकांना भाडेकरू ठेवताना पोलिसांना माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने निजामुद्दीन रेल्वेस्थानकातून दोन दहशतवाद्यांना अटक केल्यानंतर त्यांचा उल्हासनगरातील नेवाळी परिसराशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर आता उल्हासनगर परिमंडळ चार क्षेत्रांचे पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. उपायुक्त गोरे यांनी परिमंडळ-४ मधील आठही पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांना नागरिकांना जागरूक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विशेषतः कोणत्याही घरमालकाने भाडेकरू ठेवण्यापूर्वी त्याची संपूर्ण माहिती संबंधित पोलिस ठाण्याला देणे बंधनकारक आहे. असे न केल्यास संबंधित घरमालक व नागरिकांवर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. अनेकदा घरमालक पोलिसांकडून भाडेकरूची पडताळणी करत नाहीत. या दुर्लक्षामुळे दहशतवादी, गुंड किंवा कुख्यात गुन्हेगार शहरात आश्रय घेतात. नेवाळी प्रकरण हा याच निष्काळजीचा ताजा नमुना असल्याचे पोलिसांचे मत आहे.
नागरिकांना आवाहन
नागरिकांनीही सतर्क राहावे, कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास त्वरित पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन गोरे यांनी केले आहे. या सूचनेमुळे उल्हासनगरातील नागरिकांमध्येही जागरूकता वाढली असून, भाडेकरूंच्या तपासणी प्रक्रियेला गती येण्याची शक्यता आहे.
----
दिल्लीतील दहशतवादी अटकेचा धागा उल्हासनगरात सापडणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शहरात संशयास्पद व्यक्तींना भाड्याने घर किंवा दुकान देण्याची परवानगी नाही. भाडेकरू ठेवताना त्याची संपूर्ण माहिती संबंधित पोलिस ठाण्याला देणे बंधनकारक आहे. हे न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी सतर्क राहून संशयास्पद हालचाल दिसल्यास पोलिसांना त्वरित कळवावी. शहराची सुरक्षा ही सामूहिक जबाबदारी आहे आणि यासाठी पोलिस प्रशासन कटिबद्ध आहे.
- सचिन गोरे, पोलिस उपायुक्त, उल्हासनगर
