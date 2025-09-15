टीएमटी बसच्या धक्का लागून तरुणी जखमी
टीएमटी बसचा धक्का लागून तरुणी जखमी
ठाणे, ता. १५ : ठाणे महापालिकेच्या कोलशेत गाव या बस स्टॉपवर चालकाने बसचा स्वयंचलित दरवाजा वेळेत न उघडल्याने मुंब्र्यातील प्रवासी पूजा सुभाष पवार (२२) ही तरुणी बसचा धक्का लागून जखमी झाली आहे. हा प्रकार शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी घडला असून, याप्रकरणी ठामपा बसचालक हर्षवर्धन काटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती कापूरबावडी पोलिसांनी दिली.
मुंब्रा, पारसिक रेतीबंदर रोड येथे राहणारी पूजा पवार ही तरुणी शनिवारी (ता. १३) सायंकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास कामावरून घरी जाण्याकरिता कोलशेत गाव या शेवटच्या बसस्टॉप येथे आली. याचवेळी ती तिच्या प्राजक्ता नामक मैत्रिणीसोबत ठाणे स्टेशनकडे जाण्यासाठी टीएमटी बसची वाट बघत होती. त्या वेळी ठाणे स्टेशनकडून कोलशेत गाव येथे एक बस आली. त्यामधील प्रवासी उतरून ती बस रिकामी झाली. तीच बस पुन्हा कोलशेत येथून ठाण्याकडे जाण्याकरिता आली. याचदरम्यान चालकाने दरवाजे न उघडल्याने या ठिकाणी प्रवाशांची गर्दी झाली. त्या झालेल्या गर्दीत त्या तरुणीला बसचा धक्का लागला. तसेच त्या बसच्या मागील बाजूचा टायर तिच्या उजव्या पायाच्या पोटरीस घासला गेला. त्यावेळी पायातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने तातडीने तिची मैत्रीण आणि इतर प्रवाशांनी तिला खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. या घटनेत त्या तरुणीच्या उजव्या पायाच्या पोटरीस मोठ्या प्रमाणात दुखापत झाली आहे. याप्रकरणी त्या तरुणीने रविवारी दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती कापूरबावडी पोलिसांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.