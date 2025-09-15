कौसा इमारतीवरील २४ जणांविरोधात गुन्हे दाखल
कौसा इमारतीवरील २४ जणांविरोधात गुन्हे दाखल
पालिका घेणार सीआरपीएफची मदत
ठाणे, ता. १५ : ठाणे पालिका क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. अशातच कौसा येथील अमन पॅलेस या अनधिकृत इमारतीवर पालिकेकडून गुरुवारी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता, मात्र पालिकेच्या पथकाला येथील एक हजार ५०० रहिवाशांनी रोखून धरले. त्यामुळे पालिकेला अद्यापही येथील आनम या इमारतीवर कारवाई करता आलेली नाही. त्यामुळे आता या कारवाईत अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी २४ जणांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती पालिकेने दिली.
ठाणे पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरून पालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठविण्यात आली. त्यात उच्च न्यायालयानेदेखील पालिकेला अनधिकृत बांधकामांवरून कानउघाडणी केली. तसेच बांधकामे निष्कासित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पालिकेनेदेखील अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई अधिक तीव्र करीत बांधकामे तोडण्यात आली. अनम पॅलेस या इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पथकाला येथील लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर शनिवारी, रविवारीदेखील पालिकेने कारवाईसाठी प्रयत्न केले, परंतु या ठिकाणी कारवाई करण्यासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त लागणार आहे. तसेच येथील रहिवाशांची आक्रमकता लक्षात घेता येथील कारवाईसाठी सीआरपीएफची मदत लागणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी दिली.
दरम्यान, कौसा भागात असलेली आनम ही आठ मजली इमारत असून, या ठिकाणी ४० कुटुंबांचे वास्तव्य आहे, परंतु ही इमारत कमी जागेत असल्याने त्या ठिकाणी यंत्रणा पोहोचता येणे शक्य नाही. त्यामुळे मनुष्यबळाच्या सहाय्याने ही इमारत तोडावी लागणार आहे. या इमारतीवर कारवाई होत नसल्याने या इमारतींच्या पुढे असलेल्या नऊ इमारतींवर कारवाई करता येत नसल्याची बाब समोर आली आहे.
