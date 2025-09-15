राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये १७२४ प्रकरणे निकाली
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये १,७२४ प्रकरणे निकाली
उरण, ता. १५ (वार्ताहर) : उरण येथे दिवाणी न्यायालयाच्या स्तरावर १३ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत यशस्वीरीत्या पार पडली. या लोकअदालतीसाठी एकूण ५,५३४ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १,७२४ प्रकरणे निकाली निघाली. या प्रकरणांमध्ये एकूण दोन कोटी रुपयांची तडजोड झाली.
या वेळी कार्यक्रमाचे आभासी उद्घाटन एम. एस. काझी, दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर उरण आणि तालुका विधी सेवा समिती अध्यक्ष यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. पालक न्यायमूर्ती आर. आय. छागला, न्यायमूर्ती साठ्ये, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड-अलिबाग, एस. पी. वानखडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण, जी. के. आर. टंडन, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण तसेच वकील संघटनेचे अध्यक्ष व्ही. एल. पाटील, न्यायालयीन कर्मचारी आणि पक्षकार आदी उपस्थित होते. या लोकअदालतीसाठी दोन न्याय कक्ष तयार करण्यात आले होते. पहिल्या कक्षावर एम. एस. काझी, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण तसेच ॲड. केवल गावड पंच म्हणून कार्यरत होते. दुसऱ्या कक्षावर एस. पी. वानखडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण आणि ॲड. अनुराग ठाकूर कार्यरत होते. लोकअदालतीच्या आयोजना मागील उद्देश हा सामान्य नागरिकांना त्वरित न्याय मिळावा, प्रकरणांचा लवकर निपटारा व्हावा आणि न्यायिक प्रक्रियेत वेळ वाचविला जावा, असा होता. उपस्थित नागरिकांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळाल्याने त्यांच्या प्रश्नांची त्वरित सोडवणूक झाली. दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर उरण तसेच अध्यक्ष तालुका विधी सेवा समिती, उरण यांनी या लोकअदालतीचे यशस्वी आयोजन केले होते. भविष्यात अशा उपक्रमांचे आयोजन नियमित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. लोकअदालत यशस्वीपणे पार पडल्यामुळे नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेबद्दल विश्वास वाढेल आणि प्रकरणांचे त्वरित समाधान होण्यास मदत होईल, अशी भावना या वेळी व्यक्त करण्यात आली.
