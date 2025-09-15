नवी मुंबईत जोरधार
रहिवासी, औद्योगिक क्षेत्रात पाणी साचले
तुर्भे, ता. १५ (बातमीदार) : विजांच्या कडकडाटासह रविवारी रात्री नवी मुंबईत पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पावसाचा जोर दिवसभर असल्याने शहरातील सखल भागांबरोबर औद्योगिक क्षेत्रातही अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला.
तुर्भे एमआयडीसी भागातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले. त्यामुळे पाण्यातून वाट काढताना वाहनचालकांची तारांबळ उडाली. दुपारनंतर पावसाने थोडी विश्रांती घेतली, पण अनेक भागांत पाणी साचल्याचे दिसून आले. एपीएमसी बाजारात समितीच्या भाजी, फळ मार्केटच्या मुख्य प्रवेशद्वारातील पाण्यातून वाट काढावी लागल्याने व्यापारीवर्गाबरोबर माथाडींची गैरसोय झाली.
कृषी बाजार समितीला फटका
एपीएमसीमधील बाजार समिती मुख्य रस्त्यालगत आहे. नाले, गटारे ही उंच भागात आहेत, तर बाजार परिसर सखल भागात आहे. बाजाराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पाणी साचले. एपीएमसी बाजारातील मलनिस्सारण वाहिन्या, चेंबरची स्वच्छता केली नसल्याने मॅफको मार्केटपासून एपीएमसी मार्केटचा संपूर्ण परिसर जलमय झाला. या पाण्यातून पायवाट काढताना अनेकांना कसरत करावी लागली.
पावसाची सरासरी
शहर मिलिमीटर
बेलापूर - १५९.६०
नेरूळ - १३८.६०
वाशी - ९७.४०
कोपरखैरणे - ८०.२०
ऐरोली - ७४.६०
दिघा - ५४.४०
एकूण - १००.८०
