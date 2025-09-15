(मुंबई टुडे)संशोधक प्राध्यापकांसह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि महाविद्यालयांचाही सन्मान
मुंबई विद्यापीठाचा पुरस्कार वितरण सोहळ्यात उत्साहात
मुंबई, ता. १५ ः मुंबई विद्यापीठात विविध शाखांमध्ये अध्ययन आणि अध्यापनाचे कार्य करताना आणि संशोधन पेपर सादर करणाऱ्या आणि अध्यापनाच्या क्षेत्रात लक्षवेधी असे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा, चांगले शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांचा सोमवारी (ता. १५) मुंबई विद्यापीठाने पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान केला. यात संशोधक प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालये आणि प्राचार्यांचाही विद्यापीठाकडून पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला.
विद्यापीठाकडून २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस, वैज्ञानिक डेटाबेससह अनुक्रमित जर्नल्समध्ये संशोधन पेपर्स प्रकाशित केल्याबद्दल सर्वश्री डॉ. अहमद अली, डॉ. प्रवीण वाळके, डॉ. अनिल राघव, प्रा. डॉ. नवीनचंद्र शिंपी, डॉ. प्रदीप सरवडे, डॉ. पुरे बदानी, प्रा.डॉ. राजेश कांबळे, डॉ. सजीव चाको, डॉ. सुदेश मांजरे, डॉ. केयुरकुमार नायक संचालक, डॉ. अनुराधा गर्गे यांचा प्रशंसा प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. तर, याच शैक्षणिक वर्षांत संशोधन प्रकल्प अनुदान मिळवल्याबद्दल डॉ. प्रवीण वाळके, प्रा. डॉ. सुरेश मेंद, प्रा. डॉ. विश्वनाथ पाटील, डॉ. पांडुरंग पाटील, प्रा. डॉ. स्मिता शुक्ला यांनाही सन्मानित करण्यात आले.
विद्यापीठाकडून सर्वोत्कृष्ट कर्मचाऱ्यांनाही पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. यामध्ये रूपल कोरे, संजय राणे, संगम कदम यांचा समावेश आहे. तर सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारांमध्ये प्रा. डॉ. सुरेश शेंडगे, प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण तुपारे, प्रा. डॉ. तानाजी पोळ, विद्यापीठ विभागातील प्रा. डॉ. किन्नरी ठक्कर, प्रा. डॉ. कुणाल जाधव यांना सन्मानित करण्यात आले.
सावित्रीबाई फुले आदर्श शैक्षणिक पुरस्कार
यामध्ये प्रामुख्याने शहरी आणि ग्रामीणमधून डॉ. अक्षता कुलकर्णी, डॉ. संगिता चित्रकोटी, डॉ. स्मिता सुरवसे, डॉ. उर्वशी पांड्या यांना सन्मानित करण्यात आले.
सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्कार
डॉ. अविनाश पाटील, डॉ. सविता तौरो, डॉ. सुप्रिया शिधये, डॉ. किरण सावे यांना सर्वोत्कृष्ट प्राचार्य पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार शैक्षणिक वर्ष
या पुरस्कारात शहरी आणि ग्रामीणमधून प्रामुख्याने महात्मा एज्युकेशन सोसायटीचे पिल्लई कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय, नवीन पनवेल (स्वायत्त), तळे विभाग शिक्षण प्रसारक मंडळाचे डी.जी. तटकरे कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय, तळा, जिल्हा-रायगड, रयत शिक्षण संस्थेचे लोकनेते रामशेठ ठाकूर कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय, मोखाडा, जिल्हा-पालघर, महावीर एज्युकेशन ट्रस्टचे शहा आणि कच्छी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चेंबूर, मुंबई, केरळी समाज, डोंबिवलीचे मॉडेल कॉलेज, ऑटोपॉवर आणि शिक्षण प्रसारक मंडळ, कोल्हापूरचे बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालय, वेंगुर्ला, जि.-सिंधुदुर्ग या महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
