जादूटोण्याच्या खोट्या आरोपावरून कुटुंबाला अमानुष मारहाण
जादूटोणाच्या संशयावरून कुटुंबाला अमानुष मारहाण
पूजा व गाव बांधणीसाठी १२ लाखांची मागणी; गुन्हा दाखल
पाली, ता. १५ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील गवळणवाडी गावात जादूटोणाच्या संशयावरून एका कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. तसेच मांत्रिकाने पूजेसाठी व गाव बांधणीसाठी मागितलेल्या १२ लाखांचा खर्च पीडित कुटुंबीयांनी न दिल्याने त्यांना मारहाण करण्यात आली. याप्रकरणी शनिवारी (ता. १३) ‘अंनिस’च्या तक्रारीनंतर दोन मांत्रिकांवर पेण पोलिस ठाण्यात जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गवळणवाडी गावातील काही लोक आजारी पडले होते, तर काही लोक दगावले, याला गावातील वामन दरवडा यांचे सासरे मंगळ्या ठोंबरा व मेव्हणी भीमा ठोंबरा हे जबाबदार असून, ते जादूटोणा करत असून, त्याला वामन दरवडा यांचीदेखील साथ असल्याची अफवा येथील हिरामण ठोंबरा व त्याचा मुलगा काशिनाथ या मांत्रिकांनी शुक्रवारी (ता. १२) रात्री गावातील चावडीवर पसरवली. तसेच हे प्रकरण जर गावकीमध्ये मिटवायचे असेल, तर यांच्याकडून पूजेसाठी व गाव बांधणीसाठी १२ लाख रुपये घ्यावे लागतील, असे गावकऱ्यांना सांगितले; मात्र वामन दरवडा यांनी सर्व आरोप फेटाळून रक्कम मिळणार नाही, असे सांगत याला विरोध केला. या वेळी संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी त्यांना धक्काबुक्की केली. तसेच हे भांडण सोडवण्यासाठी आलेल्या त्यांच्या कुटुंबावर हल्ला केला. या हल्ल्यात देवका वामन दरवडा बेशुद्ध पडल्या, तर उषा कृष्णा ठोंबरा, सुवर्णा हरिचंद्र ठोंबरा आणि आदित्य वामन ठोंबरा हे जखमी झाले. या घटनेची माहिती मिळाताच शुक्रवारी (ता. १३) रात्री १२ वाजता महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती पेण शाखेतील कार्यकर्ते नितीन निकम व संदेश गायकवाड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी पीडित कुटुंबाला मदत करून पेण पोलिसांत तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी पोलिसांनी हिरामण ठोंबरा, त्याचा मुलगा काशिनाथ, व इतर दोघांविरोधात जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला असून, पेण पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
दरवडा व त्यांच्या कुटुंबीयांना जादूटोणाच्या संशयावरून मारहाण करण्यात आली. कोणी बुवाबाजी व जादूटोणा करत असेल किंवा अशाप्रकारचा इतरांवर खोटा आरोप करत असेल, तर त्यातून कोणाचा मानसिक व शारीरिक छळ आणि आर्थिक पिळवणूक करत असेल, तर पीडितांनी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांकडे संपर्क साधावा.
- नितीन निकम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, पेण शाखा
