नालासोपाऱ्यात ५० लाखाचे एम डी मॅफेड्रॉन अम्लीपदार्थ जप्त;
नालासोपाऱ्यात ५० लाखांचे अमली पदार्थ जप्त
नालासोपारा, ता. १५ (बातमीदार) : सेंट्रल पार्क मैदानाजवळ अमली पदार्थ विकण्यासाठी आलेल्या तीन जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून ५० लाख रुपये किमतीचे २५० ग्रॅम एमडी (मॅफेड्रॉन) जप्त करण्यात वसई क्राईम युनिट २च्या पथकाला यश आले. याप्रकरणी तुळिंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तीनही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
शहबाज हमीद शेख (वय २२), योगेश राजू राठोड (वय २२), जाफर असिफ शेख (वय २२) अशी आरोपींची नाव आहेत. शहबाज हा नालासोपारा रहेमतनगर येथील तर योगेश आणि जाफर हे वांद्रे येथील रहिवासी आहेत. हे तीनही आरोपी शनिवारी (ता. १३) नालासोपारा पूर्व सेंट्रल पार्क मैदानाजवळ एमडी हा अमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती वसई क्राईम युनिट २चे पोलिस हवालदार सचिन पाटील आणि जगदीश गोवारी यांना मिळाली होती. युनिट २चे प्रभारी पोलिस निरीक्षक अविराज कुराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी सापळा रचून संशयित आरोपींना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्यांच्याजवळ ५० लाख रुपये किमतीचा एमडी हा अमली पदार्थ मिळून आला.
