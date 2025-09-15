आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची दोन दिवसांत घाेषणा
मुंबईत पुरस्कार प्रदान साेहळा; शालेय शिक्षण विभागाची तयारी
मुंबई, ता. १५ : शालेय शिक्षण विभागाच्या रखडलेल्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कारांच्या नावांची यादी दोन दिवसांत जाहीर करण्यात येणार आहे. यासाठी मुंबईत पुरस्कार प्रदान साेहळा हाेणार आहे. यासाठीचा शालेय शिक्षण आणि मुख्यमंत्री कार्यालय पातळीवर ताळमेळ झाल्याचे मंत्रालयातील अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शिक्षकदिनाचे औचित्य साधून ५ सप्टेंबरला शालेय शिक्षण विभागाच्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा केली जाणार होती. काही तांत्रिक कारणांमुळे ती होऊ शकली नव्हती. त्यावर राज्यभरातील शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली. याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने ८ सप्टेंबरला पुरस्काराची यादी जाहीर करण्याची तयारी केली होती; मात्र त्यातही काही अडचणी आल्याने ती जाहीर होऊ शकली नाही. आता १६ अथवा १७ सप्टेंबरला ही यादी जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हाेणाऱ्या या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
