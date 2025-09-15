तीन आरपीएफ जवानांना अटकपूर्व जामीन मंजूर
तीन आरपीएफ जवानांना
अटकपूर्व जामीन मंजूर
प्रवाशांकडून पैसे उकळल्याचे प्रकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल टर्मिनसवर प्रवाशाकडून पैसे उकळल्याचा आरोप असलेल्या रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) तीन जवानांना उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १५) अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर राहुल भोसले (४७), ललित जगताप (५०) आणि अनिल राठोड (३७) हे फरार आहेत. त्यांनी सुरुवातीला अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर तिघांनीही उच्च न्यायालयात ॲड. अनिकेत निकम यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर न्या. नितीन बोरकर यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी पार पडली. तक्रारीत नमूद केलेली घटना अतिशयोक्ती असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने तिघांना अटकेपासून संरक्षण देताना नोंदवले. या वेळी साक्षीदारांशी संपर्क न साधण्याची सूचना देतानाच तपास अधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहण्याच्या अटी-शर्तींसह त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.