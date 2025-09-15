डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला केंद्राची मदत
केंद्र सरकारचे ‘बेस्ट’ला ३,४०० काेटी
आर्थिक संकटात दिलासा; विद्युत विभागाचे हाेणार आधुनिकीकरण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत विभागासाठी तीन हजार ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडे सुपूर्द केली. बेस्टच्या विद्युत विभागाच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी टप्प्या-टप्प्याने हा निधी बेस्टला राज्य सरकारकडून मिळणार आहे, अशी माहिती बेस्टच्या सूत्रांनी दिली.
बेस्ट उपक्रम काही वर्षांत आर्थिक संकटात आहे. उपक्रमाच्या परिवहन विभागाचा भार विद्युत विभाग सांभाळत आहे. बेस्टच्या परिवहन विभागाची तूट अडीच हजार २०० कोटींहून अधिक असून, ती तूट कमी करण्यासाठी बेस्टला अद्याप यश आलेले नाही. बेस्ट उपक्रमाचे हे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी केली होती. राज्य सरकारच्या पाठपुराव्याला यश आले असून, ३,४०० कोटी केंद्र सरकारने बेस्टसाठी मंजूर केले असल्याची माहिती बेस्टच्या सूत्रांनी दिली.
बेस्टच्या विद्युत विभागाला निधी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनकडे राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम बेस्ट उपक्रमाला विद्युत विभागासाठी खर्च करता येणार आहे. केंद्र सरकारचा ‘बेस्ट’ला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती पेलण्यासाठी बेस्टच्या विद्युत विभागाकडून पैसे घ्यावे लागतात. त्यामुळे विद्युत विभागालाही आर्थिक चणचण भासू लागली आहे. त्यात केंद्र सरकारने आधुनिकीकरणासाठी वीजपुरवठा कंपन्यांना रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. बेस्ट उपक्रमाच्या विद्युत विभागाचे तीन हजार ४०० कोटींच्या निधीतून आधुनिकीकरण होणार आहे.
----
बेस्टच्या विद्युत विभागाचे अत्याधुनिकीकरण होणार आहे. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने राज्य सरकारकडून बेस्टला निधी मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे हा निधी मिळाला आहे. बेस्टला मिळालेल्या इतक्या मोठ्या रकमेचा योग्य तो वापर करणे आवश्यक आहे.
- रवी राजा, भाजप उपाध्यक्ष आणि बेस्ट समितीचे ज्येष्ठ सदस्य
-----------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.