एकाच छत्राखाली पाली, प्राकृत, अवेस्ता-पहलवी भाषांचा अभ्यास
एकाच छत्राखाली पाली, प्राकृत, अवेस्ता-पहलवी भाषांचा अभ्यास
वारसा भाषा व सांस्कृतिक अध्ययन उत्कृष्टता केंद्राच्या इमारतीचे भूमिपूजन
मुंबई, ता. १५ : पाली, प्राकृत आणि अवेस्ता-पहलवी या प्राचीन व सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा प्राचीन वारसा असलेल्या भाषांचा अभ्यास मुंबई विद्यापीठात एकाच छत्राखाली होणार आहे. यासाठी विद्यापीठात एक नवे संकुल उभे राहणार असून, त्या संकुलाच्या इमारतीचे भूमिपूजन केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या हस्ते आज (ता. १५) पार पडले.
विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात हे भाषिक वारशाचे नवे संकुल ‘वारसा भाषा व सांस्कृतिक अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र’ (सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन हेरिटेज लँग्वेजेस अँड कल्चरल स्टडीज) या नावाने उभारले जाणार आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या भूमिपूजन सोहळ्यास अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार, सह सचिव राम सिंह, प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
या वेळी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, मुंबई विद्यापीठासारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या उच्च शिक्षण संस्थेत या केंद्राची स्थापना होणे ही देशासाठी अभिमानाची बाब आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून पाली, प्राकृत आणि अवेस्ता पहलवी या प्राचीन आणि समृद्ध वारसा भाषांचा अभ्यास, संशोधन, जतन व संवर्धन होईल. हा उपक्रम केवळ अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी भक्कम पायाभरणी करणारा ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या केंद्राच्या स्थापनेसाठी अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, भारत सरकारकडून मान्यता मिळाली असून, प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम या केंद्रीय प्रायोजित योजनेंतर्गत ४९.९५ कोटी रुपयांचे अनुदान मुंबई विद्यापीठास मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाचे सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार यांनी मुंबई विद्यापीठाने या केंद्राच्या स्थापनेसाठी घेतलेला पुढाकार हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम असल्याचे सांगितले. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी त्यांच्या प्रास्ताविकात या केंद्राच्या माध्यमातून भारतातील समृद्ध भाषिक वारशाचा अभ्यास, संशोधन आणि संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले जाणार असून, या प्राचीन व सांस्कृतिकदृष्ट्या मौल्यवान भाषांवर भर दिला जाणार असल्याचे सांगितले. या भाषांतील साहित्य, बहुमूल्य ग्रंथ, हस्तलिखिते आणि शिलालेखांचे संशोधन व जतन केले जाईल. तसेच या भाषांवर शैक्षणिक कार्यक्रम, संशोधन, प्राचीन हस्तलिखितांचे दस्तऐवजीकरण, डिजिटायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व मशीन लर्निंगच्या सहाय्याने भाषा अभ्यास अशा विविध उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेबद्दल प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे यांनी सर्वांचे आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.